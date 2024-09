La UCR suspendió a los diputados que apoyaron el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió suspender preventivamente las afiliaciones de cuatro de los cinco diputados del partido que la semana pasada modificaron su voto y permitieron ratificar el veto del Gobierno nacional a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

A través de un comunicado, el órgano legislativo conducido por Gastón Manes confirmó la suspensión de las afiliaciones de los diputados nacionales Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén).

No obstante, la medida tomada por las autoridades de la Convención Nacional de la UCR no afecta al legislador José Federico Tournier, que también voto en contra del rechazo al veto presidencial, puesto que pese a integrar el bloque radical en la Cámara baja nacional no cuenta con una ficha de afiliación al centenario partido.

En ese sentido, el texto firmado por el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes; y el secretario general, Hernán Rossi resolvió este lunes “suspender preventivamente a los afiliados Picat, Campero, Cervi y Arjol, hasta tanto el Tribunal Nacional de Ética juzgue su conducta de manera definitiva”.

En rigor, la suspensión de la afiliación se tomó por 10 votos a favor y la oposición de los representantes de Mendoza y Misiones. En tanto, la decisión de darle curso al tribunal de ética para que analice los casos de los seis legisladores fue adoptada por 11 votos y la oposición del mendocino Andrés Lombardi, que responde al gobernador de la provincia cuyana, Alfredo Cornejo, de buena sintonía con Milei.

Según explicaron las autoridades de la Convención Nacional de la UCR, el artículo 53 de la Carta Orgánica del partido faculta a la Mesa Directiva de la Convención “a denunciar ante el tribunal nacional de ética las faltas en la conducta de sus afiliados y dirigentes partidarios y a suspender preventivamente al afiliado en circunstancias graves”.

Asimismo, la resolución adoptada instruye al presidente del Comité Nacional del Partido, Martin Lousteau, y a los presidentes de bloque de ambas cámaras para que, junto con las demás autoridades partidarias, “procuren establecer una mesa de diálogo en la cual se busque unificar criterios en el accionar legislativo” para evitar situaciones como las que aconteció en el tratamiento del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Cabe destacar que, los cuatro diputados cuya afiliación fue suspendida, resultaron claves para que el presidente Javier Milei pudiera sostener el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria que había sancionado el Congreso por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas.

Es que, los legisladores habían votado a favor del proyecto en junio, cuando la UCR impulsó la iniciativa, pero cambiaron de postura tras entrevistarse, de la mano del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con Milei en Casa Rosada. Al día siguiente, votaron en contra de la insistencia en la ley.

Luego de que el rechazo al veto no avanzara en la Cámara de Diputados, la Convención Nacional de la UCR lamentó el resultado e hizo un llamamiento a los diputados del partido para que “sean coherentes con la iniciativa” que el mismo radicalismo había presentado.

Diputados ratificó el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria

Con 153 votos positivos, 87 negativos, 8 abstenciones y 8 legisladores ausentes, el oficialismo logró el pasado miércoles en la Cámara de Diputados blindar el veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La conversión de 5 diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) respecto a junio pasado, cuando se aprobó la media sanción del proyecto, permitió que La Libertad Avanza (LLA) bloqueara los dos tercios de los presentes que necesitaban la oposición para insistir con la fórmula de movilidad jubilatoria.

Uno de los primeros en sincerar su posición del bloque del radicalismo, fue el tucumano Mariano Campero, quien en la última reunión de bloque adelantó su voto negativo bajo el argumento de que los fundamentos del veto inclinaron su posición a favor del Gobierno, mientras que la cordobesa Soledad Carrizo deslizó la misma intención.

A la intención del Poder Ejecutivo, se plegaron los legisladores del radicalismo que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), de buen vínculo con la Casa Rosada. Lo mismo pasó con la diputada santacruceña Roxana Reyes y el cordobés Luis Picat, que se diferenciaron de su bloque en el rechazo al DNU sobre gastos reservados a la SIDE, avalando la postura del oficialismo.

Cabe destacar que, en junio, la fórmula de movilidad jubilatoria se sancionó con 61 votos a favor y 8 en contra, por la positiva votaron los bloques de Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, mientras que por la negativa se pronunciaron 7 senadores de La Libertad Avanza (LLA) y 1 del PRO.

Fuente: Diputados Bs As