Ley de Alquileres: Proponen mantener contratos a 3 años pero con ajuste semestral

El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) junto con junto los diputados Gerardo Milman, Gustavo Hein, Gerardo, Cipolini, Virginia Cornejo, Gabriel Chumpitaz y Héctor Stefani, propone la creación de un sistema con medidas de promoción, premios e incentivos para las locaciones con destino habitacional.

El Diputado Asseff explicó que el plazo mínimo de la locación será de tres años y el precio será reajustado semestralmente según un índice de actualización conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables.

Al respecto de los beneficios impositivos el Diputado de JxC indicó que son “para quienes realicen inversiones en inmuebles que se destinen a locación con destino habitacional”; “la idea es volver a meter al mercado unidades de vivienda que hoy están fuera del mercado porque al propietario le resulta menos gravoso tener su propiedad desocupada que arriesgarla a alquilarla y no recibir el precio justo por el alquiler, o directamente no recibir nada a cambio; además de no poder desalojar fácilmente a quien no paga”.

Asseff indicó que “los beneficios impositivos no sólo resultan beneficiosos para los propietarios, sino que también impactará en la extensión de la oferta inmobiliaria, pues volverán al mercado unidades de vivienda que hoy están fuera”. Además, agregó que “dichos beneficios impositivos son tanto para las nuevas inversiones, como para inmuebles refaccionados”.

“En la actualidad, el mercado inmobiliario atraviesa una profunda crisis tanto en materia de locaciones como en los actos de compraventa. Ante la constante ausencia de créditos hipotecarios que dinamicen la actividad, la única forma de acceder a una vivienda es el ahorro, pero lamentablemente este mecanismo presenta serias dificultades para los ahorristas por la existencia de un cepo a la compra de moneda extranjera. La ley actual resulta doblemente incoveniente, tanto para inquilinos como para propietarios, pues unos no pueden asegurar rentabilidad de su propiedad y los otros no pueden obtener una vivienda digna y a un precio accesible. Los incentivos fiscales que proponemos viene a remediar esta situación”, concluyó Asseff.

El proyecto de Asseff