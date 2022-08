Los Hipotecados UVA marchan al Banco Central

El colectivo de Hipotecados UVA anunció que marchará al edificio del Banco Central para exigir «una solución» a su problemática y denuncian que tanto el Gobierno nacional como la oposición «resolvieron soltarle la mano».

«El gobierno nacional y la oposición han decidido en forma conjunta soltarle la mano a las familias damnificadas por los créditos hipotecarios UVA y dejarlas libradas a su suerte», expresaron los Hipotecados UVA en un comunicado difundido este martes.

«Las prioridades políticas y económicas del actual oficialismo pasan por otro lado: obtener del FMI un salvavidas de plomo para poder sortear la crisis económica y social y de ese modo llegar con posibilidades electorales a las elecciones de 2023», agregaron.

El comunicado continúa así:

La oposición por su parte, no tiene interés alguno en explorar una solución al drama de los hipotecados y sólo ocupa su tiempo en sus internas y en proteger al sistema financiero. Aunque la conducta exhibida por el oficialismo demuestra que ellos también son cómplices del sistema financiero. En esto no existen grietas.El índice de inflación de Julio, que arrojó el 7,4%, no nos invita a ser optimistas.

Todo indica que hacia fin de año, la inflación punta a punta del 2022 se ubicará por encima del 80%. Eso siempre y cuando el tipo de cambio se mantenga en estos niveles, se frene la sangría de divisas del Banco Central y se logre parar la actual corrida cambiaria, la cual de continuar, provocaría una estampida inflacionaria que nos pondría en los umbrales de una hiperinflación.

Aumentos

Las medidas dispuestas por el gobierno de congelamiento y diferimiento de cuotas, provocaron que las mismas se incrementen hasta un 180% entre 01/2021 y 08/2022. Además, han generado más deuda en #UVA por las diferencias, extendiendo así la vida del crédito.

Las cuotas se han tornado impagables para miles de familias. No existe bolsillo alguno que resista una indexación mensual del 7 u 8 %, tanto en la cuota como en el capital adeudado.

La morosidad no para de crecer y los bancos han comenzado a trasladar hacia el final del crédito las cuotas impagas, y de ese modo no registran en sus estadísticas la creciente morosidad.

«Trampa»

Esta “trampa criolla” a la que están apelando los bancos, cuenta con la anuencia o la complicidad del Banco Central de la República Argentina para de ese modo poder ocultar la verdadera morosidad, la cual reiteramos, se encuentra muy por encima de la que se informa oficialmente.

No son cuotas impagas –para los bancos-, sino cuotas que se “patean” hacia el final del crédito generando “micro créditos”, que desde luego devengan interés.

Ninguno de los proyectos de ley presentados aportan alguna solución, ya que no contemplan una reestructuración del capital que reestablezca el equilibrio inicial de los contratos, ni ponen fin a una indexación absolutamente divorciada de los ingresos de los deudores.

Los diferentes proyectos de ley, fueron redactados contemplando el interés de los bancos y dejando de lado los reclamos de los deudores. En ese punto, insistimos, no existe grieta.

No vamos a dejar de denunciar y alzar la voz frente a este atropello y no vamos a permitir que se remate ni una sola vivienda, ya que sólo la lucha y la organización colectiva van a posibilitar poner un freno a esta estafa que estamos padeciendo.

Por eso, este martes 23 de agosto a las 12 hs. nos concentramos en la puerta del BCRA (Reconquista 266) reclamando firmemente la solución de fondo y definitiva que nos permita pagar #HipotecasJustas