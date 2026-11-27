Los trabajadores del Hospital Garrahan llevaron a cabo este viernes un “cabildo abierto” en solidaridad con los compañeros sancionados por “defender al Garrahan”.

Los trabajadores del Hospital Garrahan, afiliados a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), llevaron a cabo este viernes un “cabildo abierto” en solidaridad con los compañeros sancionados por “defender al Garrahan”.

A su vez, se manifestaron contra los “despidos y suspensiones” a fin de “articular una respuesta unitaria y de conjunto”.

En la misma línea, Norma Lezana, secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, sostuvo: “No podemos permitir que Milei y (Mario) Lugones avancen contra los derechos de los trabajadores”.

A su turno, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, precisó que los 10 despidos y las 29 suspensiones “buscan golpear al conjunto de los trabajadores e impedir que su lucha se convierta en un ejemplo”.

Desde APyT dejaron en claro que “en el Garrahan no sobra nadie. Quieren silenciar a quienes frenaron el vaciamiento en 2025 y por eso respondamos de conjunto. Atacan a los trabajadores y a sus organizaciones en paralelo al recorte en salud, universidad y jubilaciones del Presupuesto 2027”.

Por parte de la política, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño se sumó al reclamo y junto a distintas organizaciones, debatieron cómo coordinar las luchas para defender la salud pública y a sus trabajadores.

La medida tuvo lugar en el contexto de los despidos y suspensiones que el gremio había denunciado como “inéditos y aberrantes por defender el Hospital de las infancias”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas