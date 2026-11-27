El Presupuesto 2027 obtuvo media sanción con 137 votos, pero el oficialismo perdió la votación por el financiamiento universitario.

El Presupuesto 2027 consiguió media sanción con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, pero el Gobierno sufrió una derrota clave en el capítulo de financiamiento universitario.

La aprobación en general se alcanzó a las 3:30 de la madrugada, tras una jornada en la que el oficialismo también celebró la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la misma sesión y la suspensión de las PASO en el Senado.

El capítulo universitario y la derrota oficialista

El artículo 11, referido al financiamiento universitario, encapsulado en el capítulo 2 estuvo en la mira toda la sesión. El Gobierno había fijado partidas por 7,35 billones de pesos, mientras que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigían 11 billones, un 50% adicional.

El capítulo propuesto en el dictamen de mayoría resultó rechazado con 121 votos a favor y 130 negativas. Pasó a votarse entonces el artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que reflejó punto por punto el reclamo de los rectores. El financiamiento por 11 billones fue aprobado con 138 votos a favor, 109 rechazos y cuatro abstenciones.

«Esto rompe con el equilibrio fiscal», se quejó antes de la votación la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, anticipando la derrota. Luego, también cayó en la votación en particular el capítulo 4, ya que la oposición consideraba que desfinanciaba organismos clave de Ciencia y Tecnología como el INTI, el INTA y el SENASA.

Los números centrales del Presupuesto

El texto aprobado mantiene el superávit fiscal como eje, con un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. Según detalló el miembro informante Bertie Benegas Lynch, se proyectan recursos consolidados por $219,3 billones y gastos totales por $216 billones, con un superávit financiero del 0,2%. «Sería la primera vez en la historia argentina con cuatro años consecutivos de superávit financiero», remarcó.

El proyecto consolida el ajuste en áreas sensibles. La función Vivienda y Urbanismo cae 21,7% y Agua y Alcantarillado desciende 12,9% respecto de 2026. Los subsidios a la energía caen 25,2% real y los de transporte retroceden 16,2% real. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufre un recorte real del 10,7%, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cae 13,7%. En contraste, Defensa es la función de mayor expansión, con un incremento real proyectado del 31,5%.

Durante la sesión: defensa oficial y críticas opositoras

Benegas Lynch defendió la iniciativa y apuntó contra la oposición: «El Congreso ha sido cómplice de los gastos públicos desmedidos. El Congreso tiene que poner límites y sin embargo quiso que explote todo». Según alertó, esos «gastos desbocados los termina pagando el laburante que dicen defender». Para el libertario, el proyecto es el «plan de gobierno que fue votado por la gente y refrendado por las urnas en 2025».

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que «este debate arranca torcido cuando Luis ‘Toto’ Caputo ni siquiera se anima a tomar el subte A para venir desde el Ministerio de Economía al Congreso a defender el Presupuesto». Y recordó: «En los dos primeros años ustedes llevaron a la Argentina a no tener Presupuesto».

Las críticas opositoras y la defensa del equilibrio fiscal

El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) señaló que «no solamente el Gobierno no dolarizó y no explotó el Banco Central sino que tampoco pudo bajar más impuestos porque la recaudación está cayendo». A su turno, Mercedes LLano (La Libertad Avanza) dijo que «hoy no estamos discutiendo simplemente una planilla de ingresos y gastos, sino dos modelos de país».

Eduardo Valdés (Unión por la Patria) afirmó que «las personas con discapacidad y las universidades no pueden quedar a merced de los caprichos del secretario de Hacienda, Carlos Guberman». Pablo Juliano (Provincias Unidas) cuestionó el incremento del 90% en los gastos reservados de la SIDE: «¡Qué asco, qué infamia! Un país que está más preocupado en chusmear y deja tirado a las mujeres, a los jubilados, a los niños».

El cierre del debate y las concesiones del oficialismo

Para asegurar la aprobación en general, el oficialismo accedió a retoques menores: una partida extra de $50 mil millones para un plan de recuperación de pasos fronterizos, unos $500 millones adicionales para Bosques Nativos, una autorización para tomar deuda por u$s90 millones para obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta y 515 millones en subsidios para el transporte del interior.

El discurso de cierre estuvo a cargo de Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista: «Durante décadas el país tuvo problemas de déficit porque se gastaba más de lo que ingresaba, pero ahora estamos ante un Presupuesto que tiene equilibrio». «Este Presupuesto pone la plata para la educación, la salud, jubilados, universidades. Va en consonancia con el rumbo elegido», remató.