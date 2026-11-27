Autor del ebook “Periodismo para Periodistas”. Profesor y Rector de la exEscuela de Periodismo del Círculo de la Prensa. Exprofesor de la Universidad del Salvador. ExProfesor del curso de Periodismo Médico de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM). Miembro de la Academia Belgraniana de la República Argentina.

Una experiencia única tras los pasos del Padre de la Patria

Cuando el general Manuel Belgrano se encontró en las Misiones, durante su expedición al Paraguay entre 1810 y 1811, las emociones le deben haber parecido las mismas que ha vivido este Periodista, descubriendo otras culturas, vivir la experiencia de caminar por un sendero en la selva cerrada, tocar la caliente tierra colorada, observar o recorrer arroyos y ríos, o simplemente entregarse al descanso en algún santuario de selva o a orillas del imponente río Paraná.

La Costanera, lugar de paseo de los posadeños, permite disfrutar la vista panorámica del río Paraná, la costa paraguaya, la ciudad de Encarnación y el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz que nos une a ella.

En las áreas fronterizas de lo que hoy es Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, se vivieron una de las más emocionantes historias de la humanidad, formada por treinta pueblos que llegaron a un nivel social y tecnológico sin precedentes. De las Reducciones, tal como se llamaban esos pueblos, queda el extraordinario ejemplo de una experiencia civilizadora inédita en todo el mundo, las riquezas arqueológicas, las esculturas, el trazado de las ciudades, la historia contada en los museos, centros culturales, bibliotecas y universidades.

En los siglos XVII y XVIII, los Jesuitas y Guaraníes pudieron unir sus culturas, evitando conflictos violentos. Podríamos decir que, fue uno de los pocos casos donde el colonizador no reprimió la cultura americana, sino que se sumó con la enseñanza del Evangelio, costumbres y formas de organización social y de trabajo, sin olvidar el milenario legado original. La herencia perdura, de ahí su propio nombre: Misiones.

El proyecto de la Ruta Belgraniana nació en 2020 como parte del Año Belgraniano, impulsado por un equipo interdisciplinario de historiadores, educadores y autoridades locales. Desde su creación, se han llevado a cabo acciones de investigación, señalización y promoción cultural, convirtiendo este trayecto histórico en un recurso turístico y educativo único en Misiones.

Un equipo del Museo Regional Aníbal Cambas, junto con integrante de la Junta de Estudios Históricos de la Provincia, continúan realizado, un exhaustivo análisis de las fuentes históricas, identificando los lugares clave que Belgrano visitó y las acciones que

llevó a cabo en la región. Se han documentado paradas estratégicas como, Candelaria, Profundidad y Fachinal, que fueron fundamentales para el desarrollo de su campaña. Este proceso de investigación ha sido respaldado por la recopilación de testimonios y documentos que validan la importancia de estos sitios en la historia argentina.

El esfuerzo por rescatar las figuras de Manuel Belgrano y Andresito Guacurari, el primer gobernador indígena de Misiones y figura clave en la historia de la región, sus legados en Misiones no solo enriquecen el conocimiento histórico, sino que también abren nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y cultural de la región, invitando a todos a explorar y valorar su patrimonio.

Testigo mudo de un acontecimiento histórico

Según las crónicas, el General Manuel Belgrano descansaba bajo las sombras de un árbol Sarandí blanco en Candelaria y el 30 de diciembre de 1810, antes de cruzar el río Paraná con el ejército revolucionario al Paraguay, finalizó la redacción del Reglamento Provisional para los Pueblos de las Misiones.

Recordemos sin ir más lejos lo que decía Manuel Belgrano al describir el cuadro que ofrecía el territorio de Misiones, cuando Europa vivía la etapa de la revolución industrial y los reglamentos y leyes obreras comenzaron a esbozarse. En plena selva misionera, Belgrano comprendía ya el dolor y la explotación de los trabajadores y buscaba llevarles una reglamentación sencilla y clara. Pensaba y redactaba sobre el terreno las normas que debían protegerlos y ampararlos de la explotación del feudalismo criollo. Por eso, en los fundamentos de aquel Reglamento dice a los pobladores misioneros:

“… que venía a restituirles sus derechos de libertad, prosperidad y seguridad, de que tantas generaciones estuvieron privados, sirviendo únicamente para las rapiñas de los que han gobernado, como está de manifiesto hasta la evidencia, no hallándose una sola familia que pueda decir: éstos son los bienes que he heredado de mis mayores. Hasta ahora –agregaba Belgrano en su reglamento– se ha tenido a los desgraciados naturales bajo un yugo de hierro, tratándolos peor que a las bestias de carga, hasta llevarlos al sepulcro entre los horrores de la miseria y la infelicidad que yo mismo estoy palpando con ver su desnudez, sus lívidos aspectos y los ningunos recursos que les han dejado para subsistir.

El Sarandí Blanco, en Candelaria se convirtió en un símbolo de la conexión de Belgrano con la naturaleza y su amor por la patria. Se dice que solía sentarse bajo su sombra para reflexionar y pensar en el futuro de lo que luego sería la Argentina. Aunque el árbol original ya no existe, sus retoños esparcidos por distintas localidades son el legado vivo.

Candelaria es una de las paradas clave de la Ruta Belgraniana en Misiones, un circuito histórico, cultural y turístico, en sí mismo, pleno de contenido patrimonial, que nos conecta desde ese escenario territorial de Misiones, con la gesta revolucionaria de Mayo de 1810 y la épica Expedición del General Manuel Belgrano al Paraguay.

Profundidad

Me imaginaba a Belgrano marchando por la senda al galope suave, haciendo descansar a su caballo cuando era necesario. Observando los cultivos en los campos, además de la pobreza de los pocos ranchos que se veían. Todo bullía en su mente mientras recorría el serpenteado camino de tierra roja y verde selva.

Apenas unos 30 km separan a Profundidad de Posadas, la capital de la provincia y desde 2018, Capital Provincial del Aire Puro, es un santuario natural de formaciones geológicas, selva y cascadas a minutos de la capital, ideal para conectar con la biodiversidad misionera. La intendenta Silvia Estigarribia afirmó: “Es una puesta en valor muy necesaria. Y para el municipio representa una gran oportunidad turística y de crecimiento.

“Entre mujeres y el barro” es un emprendimiento propio del lugar, en el que a partir de la tierra colorada y utilizando un horno a leña realizan todo tipo de piezas, con un acabado de brillo artesanal a partir de la cera de abeja, únicas, de gran valor artístico que llaman la atención del turista.

El ondulado paisaje, donde la tierra colorada contrasta con el verde de la vegetación, nos permite observar una reserva natural de la más variada flora y fauna. Densas arboledas de urunday, pitanga, cedro, grapia, majestuosos timbós, guayubira, cocú y anchico colorado.

Un paraíso ornitológico donde habitan tucanes grandes, arasarí banana, urracas, tucanets (yacupoy), arasarí fajado y el surucuá amarillo. Hogar de coatíes, aguará popé, zorros, ardillas, venados y tropas de monos carayá y caí que transitan el dosel selvático.

Fachinal

En aquel entonces el pueblo de Fachinal no existía como tal. Sólo había una capilla denominada San Miguel que contaba con varios servicios para los viajeros, con un pozo de agua, corrales para el ganado y un hospedaje para algunas personas. Las pocas familias del lugar explotaban un yerbatal que había sido plantado en tiempos de las Misiones guaraní-jesuíticas.

En su regreso desde Candelaria hacia el sur, Belgrano y sus tropas avanzaron por el sector de Profundidad y Fachinal (en un trazado vinculado a la actual ruta provincial 204) y continuaron hacia el paraje La Sierrita y San José.

Nuestro Prócer no estaba acostumbrado al calor húmedo, con mil aromas de la selva, o a los molestos insectos que lo torturaban con sus picaduras, pero comprendía que su deber como soldado era estar ahí. Su desafío era sobrevivir, desarrollar y que la gente progrese. Vivir en armonía, paz y solidaridad, tanto con sus paisanos como con los guaraníes que habitaban y recorrían los montes.

En los primeros días de noviembre se realiza en Fachinal, la Fiesta Provincial del Cordero, que reúne a miles de personas con el objetivo de promover la producción ovina local, la gastronomía regional y las tradiciones rurales. Asado de cordero a la estaca, empanadas y hamburguesas de cordero, preparaciones al espiedo, carnes vacunas, cerdo y pollo. Exposición de razas ovinas, capacitaciones, stands de productores y artesanos. Jineteadas, encuentro de tropillas, destrezas criollas, elección de reina y música en vivo.

La colocación de carteles informativos y la plantación de un clon del sarandí blanco histórico, que embellecen el área y sirven como recordatorios de la rica historia de la región. Estas acciones contribuyen a la preservación del patrimonio y generan un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, fortaleciendo el tejido social de la comunidad.

“Primer Turista”

En el Museo Regional Aníbal Cambasfui recibido por parte del equipo fundador de la Ruta Belgraniana en Misiones, integrado por las profesoras Liliana Rojas y Angélica Amable y la referente de la Ruta en el Ministerio de Turismo Gabriela Tejo, además del secretario de Estado de Cultura Joselo Schuap y la directora Lucía Mikitiuk.

La visita de este Periodista fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de Misiones, a través de la resolución D-71886-26 que entregó en mano la diputada María del Carmen Méndez Asón, por ser el Primer Turista que llegó con el propósito exclusivo de recorrer la Ruta Belgraniana.

Recorrerla es profundizar sobre la rica historia de las Misiones jesuíticas y asombrarse con los paisajes imponentes del río Paraná que vincula espacios biogeográficos con sitios de marcada identidad cultural, riqueza histórica y arqueológica.

El esfuerzo por rescatar la figura de Manuel Belgrano y su legado en Misiones no sólo enriquece el conocimiento histórico, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y cultural de la región, invitando a explorar y valorar su patrimonio.

Se debe pensar la Ruta Belgraniana de Misiones, desde la importancia de lo que pensó, imaginó y decidió Manuel Belgrano en función del futuro de la Patria. Hoy se está poniendo en valor un patrimonio que nos une como argentinos, integrando esfuerzos de instituciones educativas, culturales, municipios y personas que trabajan para llevar adelante un proyecto que nos incluye a todos. Iniciativa que también debería proyectarse en todos los lugares por donde pasó y dejó su huella Manuel Belgrano, el primer patriota porteño que pensó un país.