Se trata de cifras oficiales que el Ministerio de Capital Humano informó al Senado. Se multiplicó por 6 el número de 2023 y superó instancias de crisis como las de 2018 y 2019.

Los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), instancia en la que las empresas negocian con los sindicatos ante posibles despidos o suspensiones, sumaron 232 casos en lo que va de 2026, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación del Ministerio de Capital Humano. La cifra supera el total de trámites de cada año en la última década.

La serie de PPC pasó de 42 expedientes en 2023 a 131 en 2024 y 158 en 2025, según datos de Trabajo publicados por La Nación. Durante la pandemia, cuando el Gobierno puso en marcha el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), se iniciaron 26 procedimientos en 2020 y 24 en 2021. En 2018 y 2019, dos años que cerraron con caída del PBI, los PPC habían llegado a 158 y 184, respectivamente.

EL Gobierno no pudo ocultar los datos

La información fue presentada por Capital Humano en el informe de gestión que envió el Poder Ejecutivo al Senado. El documento consignó que, al 4 de noviembre, 22 de los 232 trámites habían derivado en acuerdos homologados y otros 22 tenían un proyecto de homologación.

Según informó Capital Humano, las medidas aprobadas en los 22 acuerdos homologados alcanzaron a 7905 trabajadores. Entre los compromisos asumidos por las empresas, la cartera mencionó “garantizar la fuente de trabajo” y, cuando se pactaron suspensiones al amparo del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, “no reducir la nómina de trabajadores”.

El procedimiento se tramita ante la Secretaría de Trabajo cuando una empresa prevé despedir o suspender, por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, a una proporción de su personal que supera el umbral fijado por ley: del 15% en las firmas de menos de 400 empleados, del 10% en las de entre 400 y 1000 y del 5% en las de más de 1000. La firma debe respaldar la situación que invoca con documentación.

Con información de agencia Infogremiales