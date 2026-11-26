El Gobierno nacional celebró la aprobación de la suspensión de las PASO en el Senado mientras que desde la oposición cuestionaron la medida.

El Gobierno nacional celebró la aprobación de la suspensión de las PASO en el Senado mientras que desde la oposición cuestionaron la medida, que la Cámara Alta sancionó este jueves con 43 votos a favor y 29 en contra.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, optó por la ironía y marcó: “Pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado… Con 43 APROBADO Y POR AMPLIA MAYORÍA”.

En la misma línea, la líder de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, destacó: “Media sanción para la reforma electoral” y precisó: “Suspensión de las PASO. Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada. Chau veda electoral para espectáculos y comercios. Para siempre”.

“Y todo esto, con 43 votos”, cerró.

También festejó la decisión, el exgobernador de San Juan y actual senador por su provincia, Sergio Uñac, quien indicó: “Hoy el Gobierno logró aprobar en el Senado la media sanción para la suspensión de las PASO” y recordó: “Hace ocho meses anticipé este escenario y le propuse al PJ avanzar con internas abiertas”.

“Hoy planteo una forma concreta de llevarlas adelante: seis superdomingos peronistas, uno por cada región del país” porque “organizarnos es primordial”.

“El peronismo debe construir su propia agenda para ser protagonistas de la Argentina que viene”, concluyó.

Desde el otro lado, las críticas estuvieron presentes. Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica y diputado por la ciudad de Buenos Aires, subrayó: “El Senado acaba de votar una reforma política a la medida de Milei” y afirmó: “Están tan desesperados y dispuestos a cualquier cosa con tal de conservar el poder…”.

“Suspenden las PASO, eliminan el debate presidencial obligatorio para elecciones generales y meten el voto sabana adentro de la Boleta Única”, señaló y en consecuencia, aseveró que “no hay un solo avance en esta reforma, es todo un retroceso”.

“Las reglas electorales no se pueden cambiar según la conveniencia del gobierno de turno. Eso también es inseguridad jurídica y no tiene nada de republicano”, finalizó.

Por su parte, el senador Agustín Coto planteó: “Hubo PASO en 2015, 2019 y 2023. En la última, solo 5 de las 15 agrupaciones alcanzaron el 1,5% de los votos válidos para llegar a octubre. Si suspendemos las PASO en 2027, ¿cómo organizaríamos un debate con 15 candidatos en primera vuelta?”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas