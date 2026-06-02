Luis Caputo, desesperado por inversiones ataca a Kicillof y habla de extraterrestres

El ministro de Economía aseguró que el gobernador bonaerense «no va a ser presidente nunca» y recurrió a una hipótesis de invasión extraterrestre para reforzar su crítica al kirchnerismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reivindicó este martes los resultados de la gestión del gobierno de Javier Milei al enfatizar que van «bien» porque «lo peor ya pasó». El jefe del Palacio de Hacienda enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempos atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicarán entre US$17.000 y US$24.000 millones. Además, lanzó una dura crítica contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el kirchnerismo.

«El kirchnerismo no es una opción en la Argentina, no importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida», afirmó el economista durante el Cambras Business Day, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS).

Los indicadores que destaca el ministro

Caputo sostuvo que «empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo». El funcionario añadió: «El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos».

«¿Esto no quiere decir que estamos bien, no?; quiere decir que vamos bien», insistió el funcionario. «Y si tenemos en cuenta de dónde venimos, ¡estamos muy bien!», agregó. Con este escenario insistió: «Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba». «Se logró desactivar la bomba sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito. Son heridas que hoy todavía están sanando», explicó.

Presentación completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAr, en el CAMBRAS Business Day 2026 “Hacia la nueva dinámica de negocios”. pic.twitter.com/02uX2GwVPM — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 2, 2026

El modelo económico según Caputo

Caputo afirmó que «este modelo se basa en inversión, competencia y exportaciones, sustentado por un orden macroeconómico». En ese sentido, dijo: «Stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo. Eso no funciona. Tampoco funciona tener márgenes exorbitantes». El ministro subrayó: «Los salarios medidos por el SIPA está un 2,9% arriba y ya hay muchas industrias en la que hay precios más razonables, como por ejemplo textil o calzado».

El jefe del Palacio de Hacienda dijo que derribaron «dos mitos importantes: uno que es mejor tener una economía cerrada y el de la restricción externa». Sobre las proyecciones en compra de dólares, indicó que se encuentran en los US$17.000 y US$24.000 millones. Admitió que la energía contribuyó a este resultado y destacó que para el 2030 el saldo comercial de la balanza energética será de US$60.000 millones y aclaró que «es una proyección subestimada». «Nos van a salir los dólares las orejas porque esto se va a extender a otros rubros», insistió.

La crítica al kirchnerismo y la defensa del rumbo

El titular nacional de Hacienda volvió a descartar cualquier posibilidad de un regreso del peronismo al poder nacional. «La mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar», expresó Caputo al cuestionar al espacio político que integra Kicillof.

El ministro sostuvo que «pase lo que pase, el kirchnerismo no es opción porque la gente sabe que es el infierno» y remató: «Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina pase lo que pase». El funcionario recurrió a una referencia cultural para reforzar su planteo político. «La mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso», reiteró.

La agenda económica del Gobierno

Tanto Caputo como el presidente Milei expondrán este martes en un foro financiero con el objetivo de defender nuevamente el programa económico y ratificar el rumbo de la gestión libertaria. La participación del jefe de Estado y su ministro de Economía se producirá en el cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros más importantes del sector económico y financiero del país.

Según los trascendidos, Milei hablará al cierre del Congreso cerca de las 19 horas, luego de la presentación de Caputo, en lo que será un correlato de los discursos que ambos dirigentes brindaron el jueves pasado en el Latam Economic Forum, con una férrea defensa del rumbo económico y una crítica abierta a los medios de comunicación. «Cada semana que pase podemos tener un poco de zig zag en los indicadores. Pero la tendencia es clara, el país va un escenario de menor inflación y mayor crecimiento», pronosticó el mandatario frente a los presentes. También hablarán en nombre del oficialismo el canciller Pablo Quirno, el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.