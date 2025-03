Luis Caputo promete que el acuerdo con el FMI «no afectará a la gente» y que «será diferente»

El ministro de Economía aseguró que el nuevo acuerdo con el FMI es diferente a los anteriores y que no implicará ajustes adicionales para la población. Además, reiteró que el objetivo es sanear el Banco Central y eliminar el cepo cambiario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el acuerdo que se está gestando no afectará negativamente a la población. En una serie de declaraciones, el funcionario explicó que el monto del préstamo aún no está definido y que la decisión final dependerá del Directorio del organismo. Además, destacó que este acuerdo es diferente a los anteriores, ya que el Gobierno ya realizó el ajuste fiscal y monetario que normalmente exige el FMI.

Un acuerdo diferente a los anteriores

Caputo enfatizó que este acuerdo con el FMI no se parece a los anteriores, incluido el que él mismo firmó en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. “Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el Fondo, nosotros ya lo hicimos el año pasado”, aseguró el ministro. Según explicó, en un acuerdo tradicional con el FMI, el país acude al organismo cuando su economía está desordenada, y el Fondo exige ciertas condiciones a cambio de financiamiento.

En este caso, Caputo afirmó que el Gobierno se autoimpuso “metas más difíciles que las que típicamente pone el Fondo”. El objetivo principal del acuerdo, según el ministro, es “tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación”, además de sanear el Banco Central. “El FMI nunca enfrentó una situación como la de Argentina, donde el Presidente y el equipo económico son más ortodoxos que ellos”, agregó.

El monto del préstamo y el rol del Congreso

Respecto al monto del préstamo, Caputo admitió que aún no está definido. “Genuinamente no lo sabemos, por eso no lo decimos”, sostuvo, aclarando que la decisión final depende del Directorio del FMI. Además, defendió la decisión de negociar el acuerdo sin pasar por el Congreso, argumentando que “nunca estos pasaron” por el parlamento porque “la parte técnica es algo que negocia el Ejecutivo”.

El ministro también se refirió a las críticas por no consultar al Congreso, recordando que los acuerdos con el FMI históricamente han sido negociados por el Poder Ejecutivo. “No es algo nuevo, siempre fue así”, afirmó.

Las condiciones para eliminar el cepo cambiario

Uno de los temas centrales de las declaraciones de Caputo fue el futuro del cepo al dólar. El ministro explicó que, para eliminar las restricciones cambiarias, es necesario cumplir con tres condiciones clave: la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central, la finalización de los contratos de los llamados PUTs (que garantizan la recompra de bonos) y lograr una convergencia entre la inflación y la devaluación a niveles cercanos a cero mensual.

“En tanto y en cuanto cumplamos con las tres condiciones que nos planteamos, estamos haciendo todo para liberar las restricciones cambiarias”, afirmó Caputo. Sin embargo, evitó dar una fecha concreta para la salida del cepo, argumentando que “ni siquiera sabemos cuánta plata nos va a dar el Fondo”.

El ministro también recordó que históricamente Argentina fracasó en esquemas de tipo de cambio libre porque “siempre tuvo déficit” y lo financió con emisión monetaria. Esto generó un exceso de pesos que la gente volcaba al dólar, impulsando la devaluación y la inflación. “Nosotros equilibramos fuertemente ese sobrante monetario que heredamos”, aseguró Caputo.

El saneamiento del Banco Central

Caputo destacó que el Gobierno ha trabajado en reducir el stock de Lebacs y Leliqs en un 76%, con el objetivo de que los pesos estén respaldados por oro y dólares, y no por “papelitos de colores”. “La intención es que los pesos estén bien respaldados, por oro y dólares, y no por papelitos de colores que hay hoy en gran parte del BCRA”, afirmó.

Además, el ministro aseguró que, una vez concretado el acuerdo con el FMI, “va a haber dólares, de sobra”. Esta afirmación refuerza la idea de que el Gobierno busca estabilizar la economía y generar confianza en la moneda local.

El impacto en la población

Uno de los mensajes más importantes de Caputo fue que el acuerdo con el FMI no afectará negativamente a la población. “No va a haber ajustes adicionales para la gente”, aseguró el ministro, enfatizando que el Gobierno ya realizó los ajustes necesarios el año pasado.

Según Caputo, el objetivo del acuerdo es consolidar la estabilidad económica y continuar con el proceso de desinflación, sin necesidad de imponer nuevas medidas de ajuste. “El FMI no está pidiendo nada que no hayamos hecho ya”, afirmó.