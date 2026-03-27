Manuel Adorni: dos declaraciones que lo complican y la PSA en la TV Pública

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó este viernes la TV Pública en busca de documentación sobre contrataciones del periodista Marcelo Grandío, amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Un piloto y su decretaria declararon que Grandío pagó el vuelo de Adorni.

El expediente que investiga al jefe de Gabinete sumó este viernes un nuevo capítulo con ribetes judiciales. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en el edificio de la TV Pública para cumplir con un oficio ordenado por el juez federal Ariel Lijo. El objetivo: recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora de Marcelo Grandío, periodista y amigo de Manuel Adorni.

La causa, que tramita en el fuero federal, busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado que Adorni compartió con Grandío a Punta del Este. La fiscalía intenta establecer si el pago de ese vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

La declaración del piloto y su secretaria que complican a Adorni

El jueves, el expediente sumó una pieza clave. Agustín Issin, piloto de 46 años que facturó el vuelo privado que Adorni realizó junto a su familia desde Punta del Este, declaró ante el juez Lijo. Según la información que consta en el expediente, Issin compró el paquete de vuelos el 9 de febrero. Lo que dijo el piloto ratificó la hipótesis que maneja la fiscalía: el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandío.

El vuelo se realizó en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. En el ámbito aerocomercial estiman que el costo de cada tramo en una nave considerada de alta gama entre las pequeñas, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, ronda los 10.000 dólares para ida y vuelta.

Luego, la secretaria del piloto ratificó que el vuelo a Punta del Este fue pagado por Grandío.

El allanamiento en la TV Pública

Este viernes, la investigación dio un salto cualitativo. Con el dato del piloto ya incorporado, la Justicia ordenó la requisa en la sede de la TV Pública. El procedimiento, llevado adelante por la PSA, no se limitó solo a los montos de los contratos que Grandío mantiene con el canal estatal. También alcanzó los mecanismos de control laboral.

Fuentes judiciales confirmaron que los investigadores solicitaron los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío. El objetivo es verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si, por el contrario, se trataba de una estructura de beneficios irregulares. La Justicia busca determinar si el pago de Grandío respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos ya se desvinculó.

El origen de la causa

La investigación comenzó a gestarse cuando trascendió que Adorni había realizado un viaje privado a Punta del Este en compañía de Grandío. La fiscalía tomó el dato y comenzó a profundizar en los vínculos entre el funcionario y el periodista. Lo que encontró fue una relación que excedía la amistad: Grandío mantiene contratos con la TV Pública, un organismo que depende del área de Comunicación del Gobierno nacional.

La hipótesis que maneja la fiscalía es clara: el pago del vuelo privado podría haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal. De probarse, podría configurarse el delito de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública, figuras que penalizan el intercambio de beneficios entre funcionarios y particulares.