La figura de Manuel Belgrano (1770-1820) se destaca no sólo por su valentía en el campo de batalla, sino también por su profundo pensamiento y compromiso con los ideales de libertad, justicia y progreso para nuestra Patria. Abogado, economista, periodista, militar, estadista, y político, Belgrano no sólo desempeñó un papel crucial en los momentos clave de nuestra historia, sino que también dejó un legado intelectual a través de sus escritos y discursos. Sus palabras no sólo reflejan su visión para una Argentina libre y soberana, sino que también ofrecen enseñanzas sobre la importancia de la educación, la equidad social y el compromiso cívico.

Es que Belgrano fue un prócer, y los grandes hombres, además de los hechos que han realizado, plasmando la historia de sus países, son aquellos que han avizorado con mayor alcance y acierto en las incógnitas del futuro. El conocimiento amplio de la historia del país y de otras naciones pueden ayudar a tener esas presunciones, pero sólo un hombre genial las asociará y comprenderá en toda su grandeza e importancia. Fue Belgrano, quien vislumbra la magnitud espectacular de nuestro patrimonio como país, con una gran intuición, propia de los genios.

Manuel Belgrano nos habla, gracias a la Inteligencia Artificial y a través de las distintas redes que se mencionan al pie de la presente –Youtube, Instagram y X– nos permiten un viaje al pasado mediante una recopilación de frases dichas por el mismo patriota que la Academia Belgraniana de la República Argentina, desea compartir con docentes, profesores e historiadores de todo el país, para que sus alumnos logren capturar la esencia del pensamiento del Primer Prócer Porteño, para la construcción de una Nación justa y próspera.

En este caso la Inteligencia Artificial (IA) proporciona el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores de la educación actual, además de innovar en las prácticas de enseñanza, generando un proceso de aprendizaje más eficaz al adaptarse a las necesidades de los estudiantes y conseguir aumentar la retención y comprensión del material y mejorar el rendimiento académico en general.

Para explorar más sobre el legado de este ilustre patriota argentino, se puede acceder a la página oficial de la ABRA que, desde 1965 es el Centro de investigación científica y de divulgación del mensaje del Gral. Manuel Belgrano en el más alto nivel:

Por: Ernesto Martinchuk, periodista.