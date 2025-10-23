Marcelo Puella: “El 26/10 debemos recuperar la Patria y que no nos gobiernen desde EEUU por Twitter»

Anoche el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella fue contundente a la hora de explicar porque los ciudadanos deberían votar a Fuerza Patria.

«Las elecciones en la provincia de Buenos Aires darán el termómetro de lo que ocurre en nuestro país, pero el presidente Javier Milei, mejor dicho, el bufón de Donald Trump se llevará una sorpresa tremenda en varias provincias que cree tenerlas ganadas. Esto es claro. Este empleado del Tesoro de EE. UU no puede ni hacer campaña, donde vaya es recibido como un tirano, en todos lados es repudiado, la gente no lo tolera más», dijo Puella.

«Milei solo generó ajustes, hambre, desempleo, pobreza y abandono de un país. Este personaje está tratando de llegar a las elecciones con un respirador automático y para soportar cada ronda financiera debe recibir un twitter de Scott Bessent. Nos quieren manejar un país desde el imperialismo yankee por X», sentenció el dirigente peronista.

Sin grises

«El 26 no hay grises, es blanco o negro. No hay terceras vías, se vota la continuidad de un modelo que marginó al trabajador, al jubilado, a los discapacitados, que perdió el dialogo con la oposición, que generó odio hasta con los propios periodistas que lo hicieron presidente, se gestó una grieta que es insalvable. Se votan Diputados que le digan todo que sí, o se votan Diputados que discutan y defiendan los derechos del pueblo y se defienda una soberanía que esta siendo entregada por un presidente débil, ya sin poder de decisión. Para continuar gobernando nos llevó a una deuda de 200 mil millones de dólares, algo impagable y para eso deberá entregar hasta nuestros recursos naturales. En semejante toma de deuda, no pudo y no sabe ni siquiera hacer una sola obra pública, no hizo ni una loma de burro. Fue todo pedido y fugado para una timba financiera», manifestó Puella sobre el cierre de la campaña electoral.

Y finalizó explicando que “debe votarse a los candidatos de Fuerza Patria en todo el país, cada voto vale oro y no podemos regalar el voto en fuerzas políticas que no llegaran a poner un solo legislador, por eso considero necesario que se vote a conciencia y pensando el daño que hizo Milei y su gobierno a nuestro pueblo. El domingo se debe hacer tronar el escarmiento.”