Marcelo Puella: “Que la interna peronista no nos haga perder el foco al verdadero adversario»

El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella se mostró preocupado por las criticas «a los propios compañeros y compañeras».

“Que carajo es esto, matarnos entre nosotros cuando el verdadero adversario está hambreando al país y se llama Javier Milei”, dijo Puella en declaraciones a Radio AM Interactiva.

«Quieren dirimir quién la tiene más grande, yo no tengo drama y midámonosla todos, pero esa interna se hace en el patio de casa, no en la vereda y mucho menos a la vista de todos», añadió en duros términos.

«Existe una división y no se puede disimular más, pero eso acá y en la China, se dirime en una elección interna partidaria, donde voten y elijan nuestros afiliados. Veo como un horror que se vaya a los medios a pegarle a otro compañero/a. No se puede hablar pestes de otro dirigente que está en nuestro mismo bando. Esto lo explicaba claramente nuestro líder Juan Domingo Perón y no le estamos dando bola», completó.

Máximo Kirchner Vs Axel Kicillof

«Trabar presupuestos, poner obstáculos en la legislatura a otro compañero peronista que esta gobernando, me parece algo sumamente berreta y también un espanto que se le grite en la cara al actual presidente del PJ Bonaerense en un acto (en alusión a Máximo Kirchner), sobre una nueva conducción de parte de militantes de Axel Kicillof. Eso no va, no es así y no se admite en el peronismo», dijo Puella en alusión a la interna bonaerense del peronismo.

«Hoy tenemos un enemigo, que esta arruinando al país, entregando nuestra soberanía, dejando en la marginalidad a miles y miles de argentinos y nosotros en vez de unirnos para enfrentar a Milei, nos pegamos en los talones y a la vista de todos. No estoy de acuerdo y no pienso ser parte de esto que solo favorece al gobierno, la gente nos ve divididos y Milei logra su objetivo. Seamos más inteligentes”, reflexionó el dirigente peronista.

«No repitamos errores del pasado que nos han llevado puestos. Recuerden la interna que existía en el gobierno de Alberto Fernández, hacerla pública llevó a que el peronismo no gane y hoy nos esté gobernando este esperpento”, recordó.

Marcelo Puella cerró diciendo: “quiero ir a internas, pero que no dañe esta discusión la posibilidad de ser una opción de gobierno en el 2027. Visibilizando estos actos desprolijos nos estamos alejando de la gente y debemos representarla, hoy, más que nunca”.