Marcha contra la Reforma Laboral: el Gobierno denunció por «terrorismo» a quienes protagonizaron disturbios

Incidentes frente al Congreso en la marcha contra la reforma laboral

El Gobierno denunció “por terrorismo” a las personas que participaron de los incidentes en el Congreso el día en el que se trató la Reforma Laboral, según indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, informó Manuel Adorni este viernes en un mensaje que difundió en la red social X.

“El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin”, concluyó el funcionario.

Denunciados pero no detenidos

Antes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva en declaraciones a Radio Mitre explicó explicó por qué no detuvieron a quienes generaron los disturbios en el Congreso: “Generar un movimiento de brigadas hubiera generado un nivel de violencia superior”.

Adelantado la denuncia contra las personas que protagonizaron los ataques con bombas molotov y otros elementos a las fuerzas de seguridad, la funcionaria agregó: “Esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo. Una bomba molotov es una bomba, es un arma, con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”.

“Gente con su mochila, bidoncito de nafta y bomba Molotov, ¿eso qué es? Gente que llevaba en su mochila bulones para tirar con una gomera. Gente que convirtió palos de la bandera en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar“, completó.