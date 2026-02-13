Empeoró la Industria: el uso de la capacidad instalada se derrumbó al 53,8%

El INDEC confirmó el tercer retroceso mensual consecutivo en el uso de la capacidad instalada, marcando niveles de inactividad que no se veían desde marzo de 2024. La parálisis en la producción de electrodomésticos y maquinaria agrícola fue el principal lastre del sector.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada en la industria retrocedió por tercer mes consecutivo en diciembre de 2025, situándose en un crítico 53,8%. Este indicador, que mide qué proporción del potencial productivo de las fábricas está efectivamente en marcha, alcanzó su punto más bajo desde el piso registrado en marzo de 2024, cuando había llegado al 53,2%. La caída no solo es mensual, sino que también se evidencia una fuerte contracción interanual, ya que en diciembre de 2024 la ocupación de las plantas ascendía al 56,7%.

Radiografía de la parálisis productiva

La crisis golpea de manera desigual, pero con especial dureza a sectores estratégicos para el empleo. Los rubros que operan con más del 60% de sus máquinas apagadas son los que mayor alarma generan en los sindicatos:

Industria automotriz: Registró el nivel más bajo de toda la serie con apenas un 31,2% de uso.

Registró el nivel más bajo de toda la serie con apenas un de uso. Caucho y plástico: Se ubicó en un 33,4% , afectado por la menor fabricación de neumáticos y manufacturas plásticas.

Se ubicó en un , afectado por la menor fabricación de neumáticos y manufacturas plásticas. Productos textiles: Marcó un 35,2% de utilización.

Marcó un de utilización. Metalmecánica: Excluyendo automotores, operó al 38,9% de su capacidad.

Este último sector, la metalmecánica, fue el que más empujó hacia abajo el promedio general debido al desplome en la fabricación de bienes de consumo durables y herramientas de capital. Según datos del IPI manufacturero, la producción de aparatos de uso doméstico (electrodomésticos) sufrió un hundimiento del 43,0% interanual, mientras que la maquinaria agropecuaria retrocedió un 22,9%.

El rol del petróleo y el acero

En la otra vereda, un puñado de sectores logró mantenerse por encima del promedio general, aunque sin alcanzar para compensar la caída sistémica. La refinación del petróleo lideró la estadística con un 87,1% de capacidad en uso, seguida por el sector de papel y cartón con un 65,0%. Por su parte, la producción de alimentos y bebidas alcanzó el 63,6%, cifra que sin embargo es inferior al 65,9% registrado el año anterior debido a la menor molienda de soja y bajas en la producción de carne vacuna.

Asimismo, las industrias metálicas básicas mostraron una de las pocas señales positivas del informe. Con una utilización del 57,5%, este rubro se vio impulsado por un crecimiento del 11,9% interanual en la elaboración de acero crudo, según datos proporcionados por la Cámara Argentina del Acero (CAA).

Este escenario de fábricas trabajando a poco más de la mitad de su capacidad real enciende las alertas en los gremios industriales, ya que la persistencia de niveles de inactividad tan elevados suele son el preludio de una profundización de las suspensiones, despidos, y planes de readecuación de plantillas en el corto plazo.

Con información de agencia Infogremiales