Martilleros alertan por «desabastecimiento total» de alquileres

Se conoció en las últimas horas el fuerte rumor de que un grupo de propietarios de departamentos, se está organizando para retirar sus inmuebles de inmobiliarias y dejar de alquilarlas, dijeron desde el Colegio de Martilleros de La Plata.

«La idea, que inquieta al sector inmobiliario, es desabastecer el mercado y disminuir aún más la oferta, con la intención de presionar al Gobierno Nacional para que elimine de una vez por todas la conocida Ley de Alquileres», dijeron desde el Colegio.

Quita del mercado

El presidente del Colegio de Martilleros departamento Judicial La Plata, Aníbal Fortuna se mostró preocupado por la situación y señaló que “ muchas inmobiliarias de la región nos están reportando esta situación. Los clientes les están advirtiendo que, una vez terminados los contratos, no volverán a poner en alquiler sus departamentos. Están intentando en forma conjunta que el Gobierno se dé cuenta que, si no modifica o elimina la Ley sobre régimen de alquileres, no habrá más nada para alquilar ”.

“En estos momentos el mercado está muy sensible, no hay propiedades para rentar y si los locadores se organizan para retirar las pocas que quedan, la situación va a ser gravísima. Además, en poco tiempo viene la época en que los estudiantes del interior vienen a alquilar a la ciudad y si no hay un cambio de rumbo, no va a haber departamentos. Se me ocurre que la única alternativa será que en un departamento vivan varios alumnos para compartir gastos o vuelvan a la casa de sus padres” sentenció Fortuna, que agregó: “Dentro de este contexto, crecen los alquileres temporarios que se pagan incluso en dólares” dijo el dirigente.

Sesión en el Congreso

Las expectativas están centradas en la sesión del 23 de agosto, cuando ya hay un compromiso de volver a debatir una solución habitacional con la suspensión o modificación de la Ley 27.551, que había sido votada por acuerdo entre todos los bloques políticos.

“ No olvidamos el festejo de Lipovetsky con el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz que se pasearon por todos los medios festejando la sanción de la Ley, mientras los Profesionales inmobiliarios manifestamos con acertado criterio que ocurriría todo lo contrario dejando al mercado sin locaciones. Ahora la crisis implica que tienen que escuchar a nuestro sector para salir de la coyuntura. El autor de esa ley se mostró arrepentido, pero ya es muy tarde para reparar los daños que causó en nuestro sector” expresó el presidente del Colegio de Martilleros.

Desde el Colegio profesional volvieron a mostrar su intranquilidad por los aumentos que se registraron en los alquileres aplicando la Ley Lipovetsky, que alcanzaron 350 % en 2 años, lo que provocó un desenlace inevitable: familias desprotegidas que pasaron a vivir a barrios más lejanos, cambiando colegios y medios de transporte y toma de terrenos en distintos puntos de la Provincia.