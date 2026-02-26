Martín Soria adelantó su voto en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y la calificó de “ideológica”

Martín Soria, senador nacional por el bloque Unión por la Patria.

El senador nacional por Río Negro Martín Soria (Justicialista) afirmó que la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno “no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales” sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos al tomar la palabra durante la sesión en la Cámara alta.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió.

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”.

“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.

“No estoy en contra de la minería y de generar puestos de trabajo. Pero hay que hacerlo responsablemente, cuidando el medio ambiente, que paguen lo que deben pagar por recursos que son de nuestros hijos y nietos, recursos que son de las provincias”, concluyó el legislador rionegrino.

Con información de la agencia Noticias Argentinas