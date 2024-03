Mega DNU: faltazo de los funcionarios de Milei

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, se reunió en la tarde de este jueves en el Salón Arturo Illia, en lo que fue su primer encuentro del período ordinario, y el tercero de 2024.

Componen la Bicameral, el presidente de la Comisión y senador, Juan Carlos Pagotto (La Rioja-La Libertad Avanza), Hernán Lombardi (Pro) y Víctor Zimmermann (Chaco-UCR) vicepresidente y secretario de la Comisión, respectivamente. Además de las autoridades la integran por la Cámara alta, Luis Juez (Córdoba-Pro), Juan Carlos Romero (Salta-Cambió Federal), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes-Unidad Federal), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza-Unión por la Patria), Mariano Recalde (CABA-UP) y Teresa González (Formosa-UP).

En tanto, por la Cámara baja, Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF), Carolina Gaillard (UP), Ramiro Gutiérrez (UP) y Vanesa Siley (UP).

Arrancó el encuentro, el presidente de la Comisión y senador, Juan Carlos Pagotto (La Rioja-La Libertad Avanza) destacando que se procederá a “tratar el orden del día”.

Inmediatamente, la diputada Vanesa Siley (UP) pidió la palabra para destacar “varias irregularidades de la Comisión”, y reafirmar que “en la reunión anterior se citaron a funcionarios del Ejecutivo nacional y ahora se dio marcha atrás con la citación y se pide que se traten los otros decretos”.

Aseguró que “no nos oponemos a que se traten todos los DNU pendientes, pero queremos que se trate de manera urgente el DNU 70 en sesión dado que ya está repercutiendo en la sociedad”. “Como bloque hemos tomado la decisión política de destacar hoy los fundamentos del rechazo al DNU 70”, añadió.

En tanto, el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) sostuvo que “las formalidades que estamos volviendo a tratar hoy, ya las hemos tratado en la reunión anterior donde se votó y aclaró que iba a ser tratado el DNU 70º en simultáneo con los demás pendientes”. “La moción para la citación de los funcionarios era para el día martes”, aclaró.

El diputado Nicolás Mayoraz (LLA) consideró que “un tercio de los DNU de Alberto Fernández nunca fueron tratados”, y aseguró que “el orden más lógico es que los decretos sean tratados en la Bicameral de manera cronológica”.

Por su parte, el senador Zimmermann (UCR) manifestó la “importancia de sacar el DNU 70 y que el objetivo general que tenemos todos es que la Comisión funcione”.

El presidente de la Comisión aclaró que “los funcionarios fueron citados, yo no me comprometí a que vengan”.

Luego el senador Lombardi consideró que “no es cierto que haya alguna obstrucción para el tratamiento del DNU 70. Lo que propongo es que normalicemos el funcionamiento de esta Comisión”.

Por último, se votó la propuesta del diputado Massot para que el día martes se reúnan los asesores para seguir tratando y ordenar todos los DNU pendientes, y que para el día jueves se citen a los funcionarios del Ejecutivo.