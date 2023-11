Milei define el gabinete: Bullrich a Seguridad y Caputo a Economía

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad mientras que Luis «Toto» Caputo, ex funcionario en el gobierno de Mauricio Macri, será finalmente el ministro de Economía de Javier Milei a partir del 10 de diciembre próximo.

La presidenta del PRO ya había ejercido el cargo durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, y vuelve a la misma función en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza.

Bullrich quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 22 de octubre pasado y por intermedio de Macri aceptó acompañar a Milei de cara al balotaje y hacer campaña junto a él.

La principal referente de «los halcones» del PRO metabolizó rápidamente la derrota y fue parte del Pacto de Acassuso que se llevó a cabo en la residencia del ex presidente al día siguiente de los comicios.

Allí se acordaron los términos del acompañamiento del sector más duro del macrismo, que implicó un compromiso del PRO para aportar fiscalización en todo el país para la segunda vuelta que el libertario iba a disputar y ganar contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Dicho pacto fue muy criticado por distintos sectores de Juntos por el Cambio, una alianza que quedó al borde de la ruptura a partir de la salida de los sectores más duros del PRO a una coalición de derecha con La Libertad Alianza.

El lunes pasado, consultada sobre la posibilidad de volver a desempeñarse como ministra de Seguridad, Bullrich mostró poco entusiasmo, pero dejó abierta una puerta.

«Si vos me preguntás si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no se si es lo mejor volver», había expresado.

Sin embargo, en la misma entrevista aclaró que «hablando las cosas, uno se puede entender».

Según lo que venía anunciado Milei antes del balotaje, las áreas de Seguridad y Defensa iban a estar en la órbita de su compañera de fórmula y vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, pero finalmente terminó pesando más la devolución de favores a Bullrich y al PRO.

El exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central vio crecer su protagonismo en las últimas horas, en el marco de distintas reuniones con hombres muy cercanos a Milei.

De hecho, este mediodía Caputo se reunió en un hotel céntrico con Nicolas Posse, el futuro jefe de gabinete de Milei. Posse, tras reunirse por la mañana con el presidente electo, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, fue al encuentro del exsecretario de Finanzas de Macri.

Justamente, Caputo fue quien le acercó un plan a Milei para solucionar uno de los principales problemas que ve Milei en la economía y el principal riesgo que acerca a la Argentina a una hiperinflación: las leliqs. Según informan fuentes libertarias, el ex secretario de Finanzas macrista presentó un plan sólido para solucionar el problema de las leliqs a partir de financiamiento externo.

Javier Milei y Luis «Toto» Caputo vienen elogiándose mutuamente en las redes. El domingo, tras el resultado de la elección, Caputo felicitó a Milei: «Felicitaciones @JMilei!! Dios quiera estemos frente a un punto de inflexión en nuestra historia», escribió en X.

En tanto, Milei, en una entrevista televisiva, afirmó que “Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, con la experiencia necesaria para desarmar la situación que tenemos”.

Además, trascendió que Demian Reidel, un hombre cercano a Federico Sturzenegger, será titular del Banco Central, mientras Emilio Ocampo quedaría afuera de la autoridad monetaria, ya que no estaría convencido de postergar la dolarización, como parece terminaría ocurriendo, según fuentes cercanas a La Libertad Avanza.

Por su parte, Milei sostuvo que es necesario que los titulares del Banco Central y del Palacio de Hacienda convivan bajo una misma idea para actuar de manera coordinada y evitar sobresaltos en la política económica como ha ocurrido en otros gobiernos. Por lo que si Caputo desembarca en Economía, las chances de Ocampo al frente del Central disminuyen significativamente, ya que tienen visiones distintas del plan de dolarización.

Se espera que el desenlace sea rápido, ya que Milei viajará a Estados Unidos en la mañana del viernes. El presidente electo partirá en un vuelo privado con destino a Nueva York, donde visitará la tumba de un rabino y tendría una invitación para continuar viaje rumbo a Washington y mantener reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaria del Tesoro.

Con información de la agencia Noticias Argentinas