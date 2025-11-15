Milei espera tener aprobadas sus reformas y adelantó que Trump “respira batalla cultural”

El presidente Javier Milei mostró este viernes confianza en que el oficialismo logrará los respaldos para aprobar su paquete de reformas en el Congreso y destacó su sintonía ideológica con referentes internacionales.

“No voy a levantar el pie del acelerador, es el momento para acelerar más fuerte”, sostuvo el Presidente en declaraciones a Neura sobre el tratamiento en el parlamento de los proyectos de reforma laboral y tributaria.

El mandatario afirmó que en Diputados “los kirchneristas ya están debajo de 90” y planteó que, con el “trabajo fenomenal” del ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobierno podrá “conseguir quórum y poder sacar las leyes”, señaló en diálogo con el canal de streaming Neura.

Respecto del Senado, Milei destacó que “es la primera vez que el peronismo perdió la mayoría”, al señalar que “necesitan 37 para el quórum y hoy ese número se cayó a 28”.

Y agregó que el oficialismo cuenta con 21 senadores y que la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, “está haciendo todo el trabajo para seguir sumando voluntades y llegar a 44”.

“El Congreso va a estar en condiciones de afrontar todas estas reformas y esto está avalado por las urnas”, remarcó.

Además, Milei volvió este viernes a referirse a su buena relación con algunos líderes mundiales y aseguró que durante sus reuniones en Estados Unidos percibió un fuerte alineamiento en la llamada “batalla cultural”.

“La humanidad debería estar agradecida a Netanyahu porque es el bastión de occidente”, destacó Milei.

El jefe de Estado destacó también esta tarde que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos “tiene dos dimensiones”, que son “profundizar la relación comercial y, a la luz de la descapitalización de la economía argentina, avanzar en inversiones”.

“Eso no sólo genera un entorno de competitividad vía la parte comercial, sino que además abre la puerta a que recibamos inversión directa extranjera para crecer fuertemente”, dijo Milei.

En otro tramo del reportaje reiteró sus críticas a la oposición y planteó que la “lógica” del kirchnerismo fue un “peronismo reloaded” que “de combatir el capital pasó a consumirse el capital”, por lo cual “no hay escenario de futuro y los precios de los bienes futuro son cero”.

“Cuando uno está sentado con ellos, todos respiran batalla cultural. Lo puedo creer de Marco Rubio porque lo conozco de antes, la entiende a la perfección, la lleva en la sangre. Lo que me sorprendió es que cuando estuvimos sentados con el equipo de Trump, todos respiran batalla cultural. Bessent respira batalla cultural, Trump también respira batalla cultural”, remarcó Milei.

En otro pasaje, el mandatario elogió al primer ministro israelí: “La otra persona que también entiende la batalla cultural a la perfección, que lo tiene que hacer por sobreviviencia porque sino la cuestión sería muy complicada, es un queridísimo amigo mío y que lo admiro, que es Bibi Netanyahu”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas