Moreau advirtió en que JxC “quieren volver peores” para aplicar un programa “con violencia”

El diputado nacional Leopoldo Moreau aseguró este martes que “los dirigentes del PRO (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich y (María Eugenia) Vidal quieren volver peores” para aplicar un programa que implicará “violencia”, al referirse a la presentación del libro “Para qué” de Mauricio Macri, en el cual se enumeran las medidas que debería tomar un eventual gobierno de Juntos por el Cambio (JxC).

“Los macristas (Larreta, Bullrich, Vidal) quieren volver peores. En la presentación del libro, que no escribió Macri, cuando enumeró los ajustes, cesantias y privatizaciones que propician dijo que había que dar un ‘giro violento’. Eso es: acompañar ese programa con la violencia”, señaló Moreau al escribir un mensaje en la red social Twitter sobre la presentación oficial del libro que el expresidente encabezó el lunes por la tarde en el predio de La Rural de Palermo.

Asimismo, el legislador ironizó con respecto a las presencias en ese acto del empresario Nicolás Caputo y de la ex número dos de la AFI Silvia Majdalani, al preguntarse: “¿Habrán ido en representación de Revolución Federal?”, aludiendo al grupo que es investigado por amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su posible vinculación con el intento de asesinato a la exmandataria.

Al exponer en la presentación de su libro, Macri aseguró que con el dinero que el Estado invierte en Aerolíneas Argentinas “se podrían hacer muchas obras”.

“¿Dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Confieso que esos tipos me hacen calentar. Son tantos años de que nos corran con el Estado y los únicos que se salvaron con el Estado son ellos. Basta de robarle el futuro a la gente”, enfatizó Macri en su presentación.

En respuesta, el Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), Pablo Biró, defendió la función que cumple la gestión de Aerolíneas Argentinas, al asegurar que “por cada dólar que el Gobierno invierte, la empresa le devuelve cuatro”, y consideró que “Macri está acostumbrado a espiar, carpetear y presionar”.

Si bien el acto estuvo acompañado por las principales figuras del PRO y muchos referentes de JxC, se hicieron notar algunas ausencias, como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el diputado nacional Facundo Manes, los dos dirigentes del radicalismo que tienen aspiraciones de postularse como candidatos presidenciales a las próximas elecciones.

Tampoco asistió al encuentro la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quién días atrás reveló que fue espiada durante el gobierno de Cambiemos.

Voceros cercanos a Morales informaron a través de un cable emitido por la agencia estatal de noticias Télam que el gobernador jujeño “no pudo conseguir avión” desde Jujuy para estar en el acto.

Por su parte, Manes estaba a esa misma hora en un acto partidario que se llevaba a cabo en el barrio de La Boca.