Kicillof alertó a que si JxC gana las elecciones se viene “una revolución de los despidos”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este martes que el expresidente Mauricio Macri “rompió la economía y lo hizo con ganas”, y estimó que si Juntos por el Cambio (JxC) se impone en las elecciones presidenciales de 2023 habrá “una revolución de los despidos”.

“Ganaron y en esos cuatro años que gobernaron hicieron un desastre. Quieren hacer lo mismo, pero más rápido y más profundo. Quieren privatizarlo todo. Si vuelven al gobierno en 2023 se viene la revolución de los despidos”, señaló Kicillof en declaraciones a El Destape Radio.

Luego, opinó que en el año 2015, Macri “hizo campaña en el disfraz de Mickey”, pero ahora “salió” del personaje y dice realmente lo que lo que piensa, como “privatizar Aerolíneas Argentinas”.

“El expresidente cree que donde hay una necesidad, si hay guita, hay un negocio. Mientras que el peronismo considera que donde hay una necesidad, hay un derecho”, subrayó.

De ese modo, Kicillof indicó que el referente económico de Macri “es Domingo Cavallo”, y afirmó que el fundador del PRO “está enamorado del programa de privatizaciones y ajuste” que el exministro aplicó durante la década de los ’90.

“La sociedad debe discutir si gobierna la derecha o se mantiene y defienden los derechos. El Frente de Todos (FdT) no tiene derecho a distraerse y debe dar esta discusión de cara a la sociedad. Falta mucho para hablar de candidaturas. Pero el kirchnerismo demostró que es posible un proyecto de autonomía, con redistribución e integración regional, claves centrales para la economía y el mundo que vienen”, apuntó.

Para Kicillof, JxC viene por “la clase media, por los trabajadores y por los empresarios pymes”, y sostuvo que muchos de los dirigentes de la coalición opositora creen que “hay que gritar o insultar para ser rebelde”.

“Los macristas no quieren hablar de su gestión, pero el punto de partida de este gobierno fue este. Lo dije al asumir, el día que ganamos: dejaron tierra arrasada. Si no comprendemos eso, es difícil evaluar las diferencias que tenemos. Nos dicen ‘que apelamos al ‘ah, pero Macri’. Vengan entonces a explicar qué hicieron y en qué les fue bien. Quieren bajar jubilaciones, salarios e impuestos a los ricos. No está el mundo para eso. Nosotros queremos hacer escuelas, hospitales y obras”, resaltó.

Además, Kicillof recordó que el gobierno de Cambiemos se endeudó en 100 mil millones de dólares que “podría haberse dedicado a infraestructura, impulso a la industria, ciencia, tecnología, obras o educación, pero terminaron en la fuga de capitales”.

“Macri dejó esa deuda en default. Ahora tenemos el acuerdo y hay vencimientos, dificultades, pero hay un proceso de recuperación en curso. Tenemos que dar esas discusiones y después veremos quién lo expresa mejor. No vinimos a estatizar todo. Nunca les fue mejor a los empresarios nacionales que con el peronismo, pero con desarrollo industrial”, afirmó el gobernador.

En la entrevista, el dirigente también opinó que se debe “profundizar el programa de integración regional energética y productiva”, y evaluó que eso se logra “con voluntad política”.

“Hay oportunidades en un mundo que se cae a pedazos, con inestabilidad, crisis energética y alimentaria. Tenemos que utilizar las herramientas de la política pública para proteger y defender a los que menos tienen”, apuntó el mandatario.

El gobernador aseguró que si bien “falta mucho para las elecciones” su gestión está abocada por completo “a la transformación de la provincia”.

Si bien admitió que lo “llena de entusiasmo que se baraje la posibilidad” de una reelección suya en el distrito bonaerense, el mandatario reiteró que plantear esa discusión en el contexto actual “sería prematuro y a destiempo”.

“Hay que dar soluciones y respuestas a la gente. Les tenemos que explicar las dificultades que existen. Tenemos que hacer lo mejor posible. Del otro lado nos quieren dejar sin nada, y no sólo a los sectores populares y medios”, continuó.

Consultado sobre la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se postule a la jefatura de Estado durante el año próximo, Kicillof observó que la exmandataria “es quien conduce el movimiento político más importante del país y reúne todas las condiciones” para volver a ocupar el cargo.

“A mí me gustaría, pero la decisión de la candidaturas estará en sus manos. Uno no tiene derecho a pedirle nada. Es el pueblo quien decide las candidaturas. El otro día, en Plaza de Mayo (en el acto por el 17 de Octubre) se cantaba ‘Cristina presidenta’. Es que existe deseo muy grande de los sectores populares en ese sentido”, remarcó.