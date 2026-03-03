El infierno en la tierra de los ángeles caídos…

Si te dijera que todos somos ángeles que venimos de distintas escalas, niveles espirituales, dimensiones, a realizar diferentes experiencias en éste plano que es la 3ra Dimensión… ¿Qué dirías?

Si te dijera que tenés un «plan» que cumplir y si lo haces, seguramente serás recompensado…¿Qué dirías?

Si te dijera que el «cielo» o el «infierno» no existen, sino que lo vivimos aquí y ahora, de acuerdo a tu comportamiento, deudas que pagar (karmas) y actitudes ante la vida presente…¿Qué dirías?

Si te dijera que siendo una persona de bien, más allá de la situación social que te tocara vivir, honesta, trabajadora, comprensiva, solidaria, empática y sobretodo, actuando desde el corazón (más que desde la razón o el «bolsillo») tu «misión» sería cumplida…¿Qué dirías?

¿Es tan difícil comprender que actuando como actuamos, nosotros mismos nos creamos nuestro propio «infierno» o «paraíso» y le echamos la culpa al otro?

¿Que dirías si te dijera que estás a tiempo de cambiar, de ser diferente, de «despertar», de alcanzar a «ver» los que otros ven y vos no podés hacerlo por tu ceguera ególatra y egoísmo inmaduro, que solo piensa en sí mismo, como si estuviera en una «isla desierta» rodeado de agua dulce que no podés alcanzar?

El «Infierno» de aquellos ángeles que cayeron en desgracia por no poder cumplir sus «misiones» en la tierra, se lo crean ellos mismos…

Aquellos que si están en el camino correcto, ven el «paraíso» mucho más cerca, disfrutan de la vida (no evaluada por su poder adquisitivo, sino por sus sensaciones vividas) y dejan un «legado»… dejan una «luz»…

¡Todos aquellos que están o se sienten en la oscuridad, pueden alcanzar la LUZ solo tienen que proponérselo!

¿Qué dirías si te dijera que tus alas están ahí para ser desplegadas?

Solo tenés que mirarte hacia adentro, porque solo uno mismo SABE como actúa en la vida…

Sos un ángel, solo que todavía tu ceguera interna no te deja saberlo.

Cuando uno construye una familia, un barrio, una ciudad, una provincia, un país, un planeta, pasa lo mismo…

Los Ángeles caídos, no se dan cuenta que «despertando» pueden volver a volar…

Para pensar. Hasta la próxima.

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)