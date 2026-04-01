Otro frigorífico en quiebra y los trabajadores temen por despidos

La Justicia dictó la quiebra indirecta de la empresa frigorífica La Taba SRL. Hay más de 50 puestos de trabajo en juego y un plan de reactivación en marcha. Piden la colaboración del gremio para sostener los empleos.

La justicia de Córdoba declaró la quiebra indirecta de la empresa frigorífica La Taba SRL, con sede social en el Frigorífico Municipal de la ciudad de Cruz del Eje. La decisión fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial de 33º Nominación a pedido de la propia sociedad, tras confesar su imposibilidad de continuar con la tramitación de su concurso preventivo.

El tribunal aplicó una interpretación extensiva de la Ley de Concursos y Quiebras, dado que la firma admitió la inviabilidad de su actividad empresarial antes de llegar a la etapa de propuesta de pago.

Según la presentación judicial, el escenario económico-financiero de la firma se agravó significativamente en los últimos meses, lo que tornó imposible formular una propuesta factible para los acreedores.

Proteger a los trabajadores

La jueza Marcela Susana Antinucci puso especial énfasis en la protección de las fuentes laborales, que afectan a más de 50 empleados. Por este motivo, exhortó a los extrabajadores, al Sindicato del Personal de Frigoríficos, a la Secretaría de Trabajo de la Provincia y a la Municipalidad de Cruz del Eje a colaborar activamente en la reactivación de la planta.

De hecho, ya se concretaron audiencias entre la asociación gremial, el intendente local y las sindicaturas para analizar alternativas que permitan continuar con la explotación del frigorífico.

Respecto a los trámites legales, los pedidos de verificación de crédito presentados durante el concurso conservarán su validez en esta nueva etapa. No obstante, los acreedores por causas posteriores al 15 de mayo de 2025 y anteriores al 16 de marzo de 2026 deberán verificar sus créditos por la vía incidental.

La sindicatura colegiada, integrada por las contadoras Fabiana Caminos y Alejandra Blangino, junto a un equipo para cuestiones laborales, deberá presentar el informe general el próximo 26 de mayo de 2026.

Con información de agencia Infogremiales