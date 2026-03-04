Panpack, Scar y San Roque: Tres nuevos cierres de empresas y más despidos

Siguen cayendo las empresas por una combinación de apertura de importaciones y caída del consumo. Los casos Panpack, Scar y San Roque.

En la provincia de Tucumán cerró la emblemática fábrica de bolsas Panpack y despidió a todo su personal. Tenía 50 años de historia y llegó a emplear a 300 operarios. Quedaron 75 familias en la calle.

El desenlace se precipitó durante el último fin de semana a través de una «notificación verbal» informal, en la que se les advirtió a los operarios que no se presentaran a trabajar este lunes. Ante la falta de telegramas oficiales, los empleados, acompañados por su delegado gremial, se dirigieron a la comisaría de Los Nogales para radicar la denuncia correspondiente por el cierre intempestivo.

El proceso de ajuste se había profundizado en mayo del año pasado con la cesantía de 25 trabajadores que contaban con antigüedades de entre 5 y 35 años. En aquel momento, la firma ofreció pagar solo el 50% de las indemnizaciones en siete cuotas, propuesta que fue rechazada por los empleados, quienes iniciaron acciones judiciales ante la falta de pagos. Con los 75 despidos confirmados hoy, la totalidad de la plantilla fija que restaba quedó en la calle.

SCAR, otro caso con 50 años de historia

La planta metalmecánica SCAR cerró en barrio Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba. El fin de la unidad productiva afecta directamente a las familias vinculadas a la actividad, quienes hoy enfrentan un escenario de desprotección.

Los negocios de cercanía, que dependían del movimiento diario de los trabajadores, perciben el vacío económico dejado por la planta.

San Roque y el despido de 140 trabajadores

El frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta en Morón y despidió a 140 trabajadores al alegar caída del consumo y un fuerte aumento de importaciones para consumo interno.

Desde la empresa señalaron que la retracción del consumo interno y el fuerte incremento de las importaciones de carne imposibilitan seguir con la producción. Los empleados comenzaron a recibir los telegramas de despido esta semana, mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

El lunes se realizó una audiencia oficial entre representantes de la firma y los despedidos, con una nueva instancia de diálogo prevista para el miércoles 4 de marzo.

