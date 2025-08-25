Piden investigar a Petri por un contrato con la Suizo Argentina, la droguería del escándalo de las coimas

El secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, señaló que hay “hechos graves de corrupción” que hacen “colapsar” a la mutual.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) “exige” investigar al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, por la firma de un contrato que realizó entre el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la droguería Suizo Argentina, por un valor de 50.000 millones de pesos.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que hay “hechos graves de corrupción” que están a punto de “hacer colapsar” a una de las mutuales “más grandes del país”.

Medicamentos «no entregados»

“El accionar del ministro de Defensa y el millonario contrato firmado con esta droguería tienen que ser investigados porque, cuando asumió Petri, la obra social casualmente tenía ahorros por 25.000 millones de pesos. Se los gastaron en medicamentos y no se los entregaron a los afiliados. Todas las prestaciones se encuentran cortadas y todos los hospitales desabastecidos”, señaló Aguiar.

La empresa Suizo Argentina, apuntada por el escándalo de las coimas, involucra también a la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, tal como sucede en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al respecto, Aguiar indicó que “no se pueden aceptar estas irregularidades” porque, lo que ocurre en IOSFA, muestra que la representación del gobierno de Javier Milei “es fraudulenta”.

“Nos dijeron que venían a terminar con los curros y a la obra social la están saqueando. La Justicia tiene que intervenir. Hoy este instituto atraviesa una de sus peores crisis, hay desidia en quienes la conducen y se sostiene gracias al esfuerzo de los trabajadores, a pesar de sus pésimas condiciones laborales y sus salarios de hambre. Se están robando la plata que tenía que estar destinada a los beneficiarios y los tenemos que parar”, sentenció el secretario general.

Contrato por $25.000 millones

ATE informó que esta situación que denuncian involucra “un contrato de 25.000 millones de pesos que se renueva cada seis meses”, mientras que los a trabajadores de IOSFA, “la tercera obra social más grande del país con más de 650.000 afiliados”, les faltan medicamentos oncológicos e insulina, prestaciones en todo el país e, incluso, que los hospitales militares se encuentran “desabastecidos” de insumos médicos.

“Al inicio de la gestión de Petri como ministro de Defensa, IOSFA contaba con reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos y prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos. Sin embargo, en la actualidad, el organismo que tiene a Sergio Maldonado como gerente general afronta un déficit de más de 160.000 millones de pesos”, señalaron desde ATE.

En la misma línea, informó que definirán medidas de fuerza, en las delegaciones del organismo en todo el país, para los siguientes días y exigieron “ampliar la investigación”, luego de las filtraciones de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde mencionaba el pedido de coimas involucrando directamente al presidente Milei y a la secretaria general de la Presidencia.

Para finalizar, remarcaron desde el gremio que, en las últimas horas, incautaron como prueba más de 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo de Emmanuel Kovalivker, uno de los socios de la droguería.

Con información de agencia NA