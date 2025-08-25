El Gobierno asistirá con $10.000 millones a los afectados bonaerenses por las inundaciones

El Ejecutivo nacional destinará fondos para compensar pérdidas materiales en siete localidades del norte bonaerense afectadas por las lluvias de mayo

El gobierno nacional oficializó la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos para asistir a los damnificados por las inundaciones que afectaron siete localidades del norte bonaerense en mayo pasado. La medida fue formalizada mediante una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los municipios beneficiados

El programa alcanzará a residentes de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco que sufrieron pérdidas materiales durante las intensas lluvias del 16 y 17 de mayo. El fondo especial fue creado mediante el Decreto Nº 497/25 y será administrado por la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad.

La resolución ministerial establece que la ayuda estará destinada específicamente a «compensar pérdidas materiales sufridas por dicho fenómeno» meteorológico. El texto oficial reconoce que «la urgencia y gravedad de los daños ocasionados exige la implementación de mecanismos ágiles, transparentes y efectivos para canalizar la ayuda estatal».

El mecanismo de asistencia

El instrumento de ayuda se denominará Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) y buscará facilitar que los afectados puedan «reparar viviendas, recuperar bienes esenciales y recomponer la infraestructura mínima necesaria». La implementación llega tres meses después de ocurrido el desastre natural que causó importantes daños en viviendas, caminos rurales y sistemas de drenaje.

El titular de la Agencia Federal de Emergencias será el responsable de controlar, autorizar y aprobar los desembolsos correspondientes a las solicitudes que se encuentren en «Estado Aprobado». Una vez cumplido este proceso, deberá informar a la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad el listado de personas que percibirán el subsidio.

Criterios de asignación

El gobierno remarcó que el objetivo central es «asistir a las personas físicas», excluyendo expresamente a grandes empresas del programa. El foco estará puesto en hogares y pequeños productores que vieron dañados sus bienes de subsistencia durante las inundaciones.

Las autoridades municipales de las localidades afectadas podrán colaborar en la identificación de beneficiarios y en la supervisión de la implementación del programa. La administración nacional busca que el mecanismo funcione con criterios de equidad y transparencia, priorizando a los sectores más vulnerables y evitando demoras burocráticas.

La medida representa una respuesta concreta a los reclamos de intendentes y legisladores de la región, que venían solicitando asistencia nacional para paliar las consecuencias de las inundaciones que afectaron gravemente la vida cotidiana y la actividad económica en el norte bonaerense.