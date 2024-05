Puella: “Es necesaria una interna en el PJ, pero hoy la gente esta pensando en qué comer y no en cómo armar una lista”

La decisión del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, de hacer un llamado a elecciones internas partidarias para el próximo 17 de noviembre que paralelamente se celebra el Día del Militante, movió parte de la agenda política de este lunes.

Ocurre que para varios integrantes del Consejo partidario del PJ, la decisión que se venía hablando informalmente, fue una sorpresa. Ahora se abre una nueva instancia de discusión. Los sectores críticos a la conducción partidaria de Máximo Kirchner dicen que no es momento de una interna.

Esta decisión de Kirchner tomó por sorpresa a muchos dirigentes bonaerense e intendentes, varios salieron a manifestarse por redes sociales y otros en algunos medios de comunicación.

Reacciones

Según Andrés Larroque, “es extraño el fundamento de Kirchner, porque la reunión del Consejo es mañana y no teníamos por lo menos conocimiento de que hubiera una determinación en ese sentido”; es decir que se elija autoridades partidarias nacionales el próximo 17 de noviembre”.

“En principio y en la manera que debe convocarse es positivo. Hay que dejar que se expresen los afiliados, no pasó eso en la última, pero es bueno que suceda”, remarcó por su parte el intendente de Berazategui, Juan José Mussi. Sobre la discusión futura, el jefe comunal planteó: “Hay que dar espacio a los que consideramos que son los mejores”, eximiéndose dar nombres.

Mayra Mendoza, de Quilmes encolumnada detrás de Kirchner, le pidió a Fernando Gray que compita. Recordemos que el intendente de Esteban Echeverría fue al Consejo nacional del PJ y dijo que quería elecciones, pero esta noticia lo agarro de improvisto.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, dijo que “se venía hablando en algunas reuniones de manera informal” una convocatoria. Sin embargo, aclaró: “No es lo que más me interesa. Me preocupa la situación de hambre de la gente”.

Puella: «El peronismo debe seguir la agenda que marca la realidad»

En ese mismo sentido se expresó Marcelo Puella presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, quien dijo que «es necesario normalizar el PJ Bonaerense y a su vez dar una interna en el orden nacional del Consejo Superior del Partido Justicialista, pero entiendo que hoy en nuestros territorios la gente, como así también nuestra militancia, está corriendo detrás de la zanahoria, viendo que le pone en la mesa a sus hijos para comer y no en ir a buscar afiliados para una interna».

«El peronismo debe seguir la agenda que marca la realidad y hoy la realidad la está imponiendo el hambre, la desocupación y los atropellos de este gobierno insensible. Que Máximo Kirchner no vea esa realidad no me sorprende, si me sorprende que se entre en su juego”, finalizó Puella.