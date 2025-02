Quintela adelantó: “Axel (Kicillof) y Cristina (Kirchner) van a terminar acordando”

El gobernador de La Rioja y ex candidato a presidente del Partido Justicialista (PJ) nacional, Ricardo Quintela, habló sobre la interna del peronismo de cara a las próximas elecciones, destacó el rol de la ex presidenta Cristina Kirchner dentro del partido aunque subrayó la necesidad de generar nuevos liderazgos.

“Yo creo que Axel (Kicillof) y Cristina (Kirchner) van a terminar acordando, sentándose a conversar con madurez, adultez, razonabilidad y racionalidad para tratar de tener una propuesta interesante”, aseguró Quintela y agregó: “Yo creo que Axel es uno de los hombres más importantes que tiene hoy el peronismo y uno de los referentes como para poder impulsarlo como posible candidato a presidente”.

Vale recordar que, Quintela fue uno de los dirigentes que le disputó la presidencia del PJ nacional a la ex presidenta. Además, es uno de los pejotistas que impulsan la candidatura presidencial de Kicillof desafiando las pretensiones de La Cámpora, organización liderada por el hijo de Cristina Kirchner, que no tolera la proyección nacional del Gobernador.

En efecto, La Cámpora acusa al mandatario de manejar “su propia línea” de manera inconsulta, mientras insisten que la lealtad del movimiento está con Cristina Kirchner, a pesar de que, en varias oportunidades la ex presidenta alentó a que los dirigentes tomen el “mando de mariscal”.

En ese contexto, el peronismo se encuentra dividido entre quienes exigen una renovación de liderazgos y reprochan a la organización de Máximo Kirchner por sus incesantes cuestionamientos a Kicillof, uno de los pocos gobernadores que retuvo su territorio, y quienes insisten en que el proyecto debe seguir siendo liderado por la ex presidenta.

En ese panorama, Quintela se encuentra dentro del paraguas de dirigentes que apoyan una eventual candidatura de Kicillof. “Hay que cuidarlo, hay que ayudarlo y hay que consolidarlo como candidato. Contra eso, van a surgir otras propuestas, otras propuestas que van a debilitar o van a generar una suerte de atomización, yo creo que es muy importante que madure el tema, la razonabilidad por parte de ellos”, explicó el riojano.

Además, el Gobernador norteño recalcó que es esencial que el peronismo recupere su rol histórico al poner en primer plano las tres banderas del movimiento; soberanía política, independencia económica y justicia social, como instrumento de inclusión de los sectores que están excluidos y marginados de la República Argentina.

“Hoy tenemos un gobierno que generó una situación de angustia en la mayoría de la población argentina y a los sectores con los que supuestamente tenía que colaborar, que tenía que ayudarlos, también los está destruyendo, fundamentalmente al sector agropecuario y al sector industrial, no defendiendo nuestra industria nacional y no defendiendo el trabajo nacional”, señaló Quintela.

En esa línea, el riojano agregó: “Por lo tanto, vemos que todos los sectores que están afectados, salvo un sector de privilegio que se dedica a lo que se denomina la bicicleta financiera o la timba financiera, que son permanentemente un espacio especulador que trata de sacar una rentabilidad no de un trabajo productivo para el país, sino de un juego de ingeniería financiera que les permite a ellos quedarse con los recursos de todos los argentinos”.

Frente a ese panorama, Quintela sostuvo que el peronismo debe ponerse de acuerdo, y junto a otros partidos, incluidos dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) construir un frente, una propuesta similar a la que hizo el Gobernador bonaerense, de construir una coalición de gobierno “Anti Milei”. “Tenemos que definir una estrategia electoral”, afirmó.

“Nosotros, una de las cosas que hemos pecado en este último proceso electoral, es no definir una estrategia electoral y después imponerla, hay muchos compañeros que hoy no están dentro de los que se denominan los gobernadores peronistas, pero son peronistas”, afirmó Quintela y agregó: “Como Passalacqua, Gustavo Sáenz, Raúlito Jalil, Osvaldo Jaldo son peronistas, el mismo Gustavo Melella, que pertenece al FORJA, pero es un compañero con el cual uno puede coincidir en la mayoría de las cosas”.

Por último, el mandatario cerró: “Compañeros como gobernadores de Santa Cruz, son compañeros, que tienen diferencias, que fueron por partido distinto o por frente distinto al PJ. Eso no hace que no podamos sentarnos a conversar y podamos respetar el origen de cada uno de nosotros, que es el origen peronista, y levantar las tres banderas que no son banderas porque sí, ni son banderas que están desactualizadas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”.

Con apoyo de Quintela y otros dirigentes peronistas, Kicillof coquetea con la lapicera

Con la militancia cantándole “Axel presidente” como telón de fondo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó un mega acto en Berisso por Día de la Lealtad peronista, en el que puso como eje de las cuestionamientos al presidente Javier Milei, llamó a la unidad en el Partido Justicialista (PJ) y coqueteó con encabezar una candidatura nacional en 2027.

“Volverá al gobierno el peronismo. En este kilómetro 0 se empezó a escribir una de las páginas más heroicas de nuestro pueblo, esa historia continua, esa historia inconclusa, y por eso estamos acá para escribirla”, remarcó Kicillof en el escenario rodeado de funcionarios, dirigentes y legisladores.

Sin embargo, el Gobernador bonaerense fue por más al agregar: “Si alguno piensa, que vinimos acá solo para recordar el pasado se equivoca estamos acá fundamentalmente para escribir el futuro, guiados como siempre por las tres banderas; soberanía política, independencia económica, y escuche (Javier) Milei, la justicia social”.

“Fuimos capaces entre todos, con toda una fuerza política, nadie puede atribuírselo, nada se hace solo, fuimos capaces de mejorarle como decía Perón aunque sea un poquito la vida de los bonaerenses porque no podemos hacerlo cuando estemos listos, lo mismo con casi 50 millones de argentinos, sabemos que hacer”, vociferó Kicillof, a quien la militancia le respondió con “Axel presidente”.

De esta manera y en medio de la feroz interna con el titular de La Cámpora, Máximo Kirchner, el Gobernador asumió el protagonismo que muchos actores políticos le venían reclamando como símbolo de renovación del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Es que, Kicillof les dio luz verde a los dirigentes de la Mesa de Ensenada para que armen un acto por el Día de la Lealtad en el municipio que comanda Fabián Cagliardi, lo que significó una importante puesta en escena que mostró, sin la presencia camporista y con más de 50 mil militantes, el músculo territorial del mandatario bonaerense.

“Que emoción, lo digo así, así lo siento, que cantidad de compañeros y compañeras, que cantidad de gente, y sobre todo cuanta alegría”, expresó entusiasmado el gobernador quien agregó: “Este encuentro deja claro que no nos van a robar la alegría, el 17 de octubre, hoy, es un día de festejo, festejamos estar juntos, festejamos la pelea que estamos dando, la certeza, la convicción que este desastre de Milei no dura para siempre”.

Fuente: Diputados Bs. As.