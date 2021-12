“Rechazamos este presupuesto de ajuste de Espinoza”

La concejala del FITU, Natalia Fernández, en el distrito rechazó el presupuesto 2022 que presentó la intendencia de Fernando Espinoza. Señaló que a pesar de las disputas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, ninguna de las dos coaliciones cuestiona que es un presupuesto de ajuste hecho a la medida del FMI.

En su intervención denunció la orientación del proyecto “Hay una decisión política muy clara, a nivel nacional y a nivel local, pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta con el FMI. Incluso en la auditoría del mismo el Fondo admitía que la deuda que contrajo el gobierno de Macri se usó para financiar la fuga de capitales.”

“Uno de los graves problemas del distrito es la crisis habitacional. Hay más de 200.000 familias viviendo en esa situación, pero la respuesta es la represión, es tirarles un colchón prendido fuego a las mujeres, ya que la mayoría son mujeres, incluso sostén de familias, y muchas de ellas sufrieron violencia de género, se fueron y hoy no tienen hogar”.

“Planteo que es un presupuesto de ajuste porque las proyecciones usadas son con una inflación mentirosa. El Banco Central dice que la proyección de inflación es del 52,1% para el año que viene. Entonces en salud está 10.66% a la baja, en desarrollo social 10,56% a la baja, en ciencia y tecnología 10,62% a la baja y en géneros y diversidades 11,09% a la baja”.

“¿Cómo puede ser que haya un presupuesto de ajuste en salud? Lo que verdaderamente hay que reivindicar, es el enorme esfuerzo que hicieron las y los trabajadores de la salud en esta pandemia. Recién venía caminando y veía unos cartelitos de los trabajadores en el Policlínico que decían ´Señor Intendente tenemos que renunciar porque el sueldo no nos alcanza ´Señor intendente avanza el monotributo en los hospitales de este distrito.´ Yo les propongo que me acompañen para hablar con los trabajadores del Hospital del Niño, vamos juntos para que hablemos con los trabajadores, no dan más. Porque le ponen el cuerpo, porque de verdad quieren salvar vidas, porque de verdad están dispuestos a ponerse al frente de una atención en la pandemia”.

Para finalizar remarcó: “Desde el FITU somos categóricos y decimos que sí hay una salida, es en las calles peleando por nuestros derechos”.