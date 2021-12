El FdT sancionó los cambios en Bienes Personales ¿fue ilegal?

El proyecto que modifica bienes personales obtuvo 37 votos a favor y 1 en contra. La oposición no participó porque, dijo, que “la sesión era nula ya que el quórum se obtuvo pasada la media hora del inicio”.

Al comienzo de la sesión, sin la presencia de los bloques opositores y por la unanimidad de los presentes, se aprobó un proyecto impulsado por la senadora por Buenos Aires, Juliana Di Tullio (FdT) que “repudia los dichos del ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, en el que confirma el armado de un aparato estatal de persecución”.

Bienes personales

El senador por La Rioja Ricardo Antonio Guerra (FdT) fue el miembro informante de la iniciativa. Sostuvo que “la Cámara de Diputados había incorporado mejoras sustantivas al proyecto”.

Destacó que las modificaciones “tienen una alta significación dadas las personas a las que beneficia”. Resaltó que “el proceso inflacionario puede generar distorsiones que lleven a que personas no comprendidas originalmente sean alcanzadas por el gravámen”.

Guerra destacó que “se eleva el monto mínimo no imponible llevándolo de 2 millones a 6 millones y que en el caso de vivienda familiar única el mínimo pasa de 18 a 30 millones de pesos”.

Señaló que “la iniciativa aumenta la alícuota del 1,25% a 1,50% en el tributo para los patrimonios superiores a cien millones de pesos y en caso de los que superen los 300 millones de pesos, la tasa se elevará al 1,75 por ciento”.

El schiarettismo en contra pero presente

La senadora por Córdoba, Alejandra Vigo (Hacemos Córdoba) que adelantó su voto negativo en general pero participó de la sesión a pesar del resto de la oposición, dijo que “quizás este proyecto tuviera la intención de mejorar los ingresos de muchos argentinos, pero la Cámara de Diputados lo modificó y esto produce un atraso en esta importante ley. No es una buena ley. Aumentar impuestos por sí mismos no favorece la cohesión social, estamos frente a una gran presión tributaria. En este proyecto la progresividad impositiva no demuestra ser muy racional. En muy pocos pasos se llega a los topes más altos. Transforma el impuesto que era excepcional en un impuesto permanente”.

Vigo afirmó que “se desalienta el ahorro, la inversión y el empleo. También se fuerza una migración de los grandes contribuyentes. Se castiga a quienes han ingresado en los últimos blanqueos. Aumentar la carga impositiva en estos momentos no resiste más. Se castiga al que produce. Esa persona es quien le permite al Estado recaudar más para asistir al que menos tiene”. Solicitó que la votación fuera artículo por artículo ya que pensaba votar a favor del artículo que eleva los montos de los mínimos no imponibles.

En el cierre, el titular del bloque oficialista, senador por Formosa, José Mayans (FdT) dijo “estamos bajando el impuesto, beneficiando a 500 mil contribuyentes y a 1.700.000 personas”. Aseguró que “la falta de Presupuesto es grave para el pueblo argentino. Es una derrota. Me llama la atención que algunos digan que dejar al país sin Ley de Presupuesto fue una victoria, estoy seguro que para el país fue malísimo. En 2015 cuando entregamos el Gobierno votamos un presupuesto con amplias facultades para el Ejecutivo, en tiempo y forma”.

Ilegalidad

Sobre la denuncia de la oposición, cabe mencionar que para Juntos por el Cambio fue «nula» ya que el quorum recién se alcanzó 40 minutos después del horario de convocatoria a la sesión cuando el Reglamento del Senado estipula que deben ser 30 minutos, con lo cual hubo una extralimitación de 10 minutos.