Reforma Laboral: ATE adelantó que hará un paro cuando el proyecto se trate en el Congreso

El sindicato ATE adelantó que hará un paro nacional cuando se trate el proyecto de la reforma laboral en el Congreso y además lamentó la falta de avances en la paritaria de estatales nacionales.

En un comunicado que reprodujo un cable de la Agencia Noticias Argentinas, el sindicato detalló que ya definió hacer una medida de fuerza cuando se trate el proyecto que impulsa la gestión de Javier Milei, lo cual se prevé para diciembre, aunque podría quedar para febrero de 2026.

Por otro lado, el gremio se quejó de la marcha de las paritarias del sector: “Concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto. Debe existir un aumento en diciembre. Si el Gobierno no lo otorga, estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses”, indicó Rodolfo Aguiar.

La paritaria de la Administración Pública Nacional pasó a un cuarto intermedio luego de que el Gobierno nacional asistiera a la negociación sin un ofrecimiento.

“Debe existir un aumento en diciembre. Si el Gobierno no lo otorga, estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses. Estamos más de 11 puntos por debajo de la inflación acumulada y todavía falta conocer la evolución de los precios de los últimos dos meses”, detalló el dirigente nacional.

A su vez, lamentó que “el pluriempleo llegó para quedarse en un Estado que a partir de los ingresos miserables está perdiendo trabajadores altamente calificados”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas