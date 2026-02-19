Reforma Laboral: seis heridos por las protestas frente al Congreso

Protestas frente al Congreso Nacional contra la reforma laboral

Tres mujeres y tres hombres resultaron heridas esta tarde durante las protestas contra la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados.

Fuentes del SAME informaron que la primera damnificada de 75 años sufrió una fractura de cadera tras caer desde su propia altura, motivo por el que fue atendida en el lugar.

Por su parte, la segunda víctima, de 46, presentó convulsiones y se determinó su traslado al Hospital Ramos Mejía, al tiempo que una joven de entre 30 años presentó una reacción alérgica en su piel

En tanto, tres hombres de 34, 36 y 37 años padecieron excoriaciones, por lo que los médicos realizaron “curaciones de plano”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas