Jorge Sola destacó: “El nivel de acatamiento al paro de la CGT es importantísimo”

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó este jueves que el nivel de acatamiento al paro general de la CGT “es importantísimo”, y sostuvo que es un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.

“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola, titular del Sindicato del Seguro en declaraciones al programa “Esta mañana” de radio Rivadavia.

Respecto del acatamiento al paro del gremio de transportes UTA, y cómo esto puede condicionar a quienes quieren ir a trabajar, el sindicalista sostuvo que los choferes de colectivos “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.

El respaldo al paro significa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad”, aseguró.

Puntualizó además que el caso de la empresa de neumáticos FATE, que anunció el miércoles su cierre, “es solo la punta del iceberg de 300.000 puestos de trabajo formales que se han caído” desde la llegada de Milei al Gobierno.

“La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores, esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”, añadió.

Para Sola, “esto no es una discusión política, sino hablar de las necesidades de los trabajadores, de un empleo formal, de que el poder adquisitivo llegue a cubrir las necesidades de llegar a fin de mes, de frenar el endeudamiento de las familias”.

“Las cuestiones políticas se resuelven en otro ámbito. Hace dos años que venimos exigiendo mesas de diálogo serias y no hemos obtenido respuestas”, señaló.

Para el titular del Seguro “la única herramienta que tienen los trabajadores es expresarse” a través de un paro como el de hoy. “Hemos hecho 12 movilizaciones y este es el cuarto paro nacional”.

“Nosotros es no vamos a dejar de expresarnos para decir que este proyecto político no tiene a los trabajadores en el centro de la escena, los considera un engranaje más y es al revés”, aseveró.

Por último destacó que “la economía debe estar al servicio de cada trabajador, y este proyecto busca la producción de más bienes y servicios mientras muchos trabajadores se quedan afuera del sistema”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas