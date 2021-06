“Roban 166 celulares por hora, se necesitan penas mayores”

El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a los Diputados Gustavo Hein; Alfredo Schiavoni; Aida Ayala y Lidia Inés Ascarate pide agravar el delito de hurto de celulares.

Ante el incremento del robo de celulares y dispositivos móviles, o artefactos de tecnología móvil, llámese celulares, notebook, tablet. GPS, drone, o cámara fotográfica el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff pide que el delito de hurto sea agravado.

El titular del Partido UNIR, indica que “los últimos datos oficiales señalan que en el país se denuncian 166 celulares robados por hora: casi 4 mil por día o 1,4 millón al año”. Y agrega que “esto no incluye la gran cantidad de episodios que no llegan a registrarse. A esto, se pueden sumar notebook, tablet. GPS, drone, cámara fotográfica, etc.