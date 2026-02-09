Santa Fe: Detuvieron a 2 personas por volantear contra la Reforma Laboral en la visita de Milei

La policía de Santa Fe detuvo a 2 personas al «detectar» panfletos contra el proyecto de ley de Reforma Laboral y contra la visita de Javier Milei a la provincia.

Dos personas fueron demoradas en la ciudad de San Lorenzo luego de que la policía los detectara con panfletos, en el marco de una protesta contra la llegada del presidente Javier Milei. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la intersección de Avenida San Martín y Artigas, en el Paseo del Pino.

Según consta en el parte policial que difundió el portal Rosario 3, los efectivos identificaron a N. V. (32), oriundo de San Lorenzo, y O. G. (35), de Capitán Bermúdez, mientras pegaban pancartas en el mobiliario público y repartían panfletos.

Acto en San Lorenzo

El contenido de los mismos manifestaba un fuerte rechazo a la gestión nacional, la reforma laboral y, fundamentalmente, a la presencia del presidente Javier Milei encabezando el acto conmemorativo del Combate de San Lorenzo.

Bajo la mirada de dos testigos presenciales, el personal de la URXVII procedió al secuestro del material y al traslado de los hombres a la seccional local. Aunque el sistema informático arrojó que ninguno posee antecedentes penales ni pedidos de captura.

El fiscal solicitó que se le envíen fotografías detalladas de los panfletos y pancartas secuestradas a su teléfono personal para analizar el tenor de los mensajes y determinar si la conducta encuadra en alguna contravención o delito, o si se trató simplemente de una demora por las pegatinas en lugares no permitidos.

