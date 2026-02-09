Vuelta a las clases: cuáles son las mejores promociones con 30% de descuento y sin tope de reintegro

Clash Beneficios presentó su relevamiento de promociones para la “Vuelta al Cole” en artículos de librería, útiles y mochilas, además de indumentaria y calzado.

El análisis permite entender cómo se está comportando el mercado y qué oportunidades reales tienen hoy los consumidores, en un contexto en el que la inflación sigue impactando de lleno en los precios.



El costo de una canasta básica de útiles escolares ya supera los 76.900 pesos por alumno, según relevamientos recientes en librerías y comercios de la ciudad de Buenos Aires. Los cuadernos arrancan en torno a los 3.500 pesos; las carpetas básicas, desde los 8.000 pesos, y un cuaderno tapa dura puede rondar los 14.700 pesos. A esto se suma el gasto en indumentaria escolar: un guardapolvo puede costar hasta 48.000 pesos en locales tradicionales, aunque alternativas más económicas reducen ese valor a menos de la mitad.



Con este escenario, no sorprende que las promociones bancarias y de billeteras digitales se hayan convertido en una herramienta central para amortiguar el impacto. Sin embargo, el ahorro real no siempre está en el porcentaje más alto que aparece en la vidriera. Así lo revela el nuevo análisis de Clash Beneficios, la app que compara promociones y descuentos disponible de forma gratuita para iOS y Android en https://clash.com.ar/s/pr_getclash.

Descuentos que no son equivalentes

“Los descuentos del 20 y el 30% dominan la oferta en librerías, jugueterías, indumentaria y calzado. Son porcentajes que se repiten en la mayoría de los comercios y que, a simple vista, parecen equivalentes. El problema es que no lo son”, explica Mauro Mossuz, CEO y cofundador de Clash.



“En muchos casos, esos descuentos vienen acompañados de bajos topes de reintegro, que se alcanzan rápidamente. El resultado es conocido: el cartel promete un gran ahorro, pero el beneficio real se diluye apenas se supera cierto monto de compra. En un contexto en el que el gasto escolar suele concentrarse en pocos días y con tickets elevados, ese límite cambia por completo la ecuación”, continúa.



Sin embargo, entre las promociones vigentes aparece un dato que reconfigura el mapa: algunos bancos y billeteras decidieron ofrecer descuentos competitivos sin tope de reintegro. Este tipo de promociones se vuelve especialmente relevante en categorías como indumentaria y calzado, en las que el ticket promedio es más alto, lo mismo que el impacto del descuento.



Es el caso del Banco Macro, con un 30% de descuento sin tope de reintegro para la marca de mochilas y artículos de marroquinería Cecchini, la marca de zapatos Grimoldi y los retails de calzado e indumentaria deportiva Open Sports y Sporting. Otro tanto ocurre con el 25% sin tope que ofrece el Banco de Santa Fe para las compras en Digital Sports.



En el caso específico de los productos de librería y útiles escolares, las mejores promociones sin tope de reintegro corren por cuenta del Banco Galicia, con un 20% de descuento en Batik, Cúspide y Woopy, y del Credicoop, con el mismo 20% en Batik.



“Cuando no hay tope, la cuenta es directa: cuanto más se compra, más se ahorra. Y en la Vuelta al Cole, cuando no se compra un solo producto, sino una lista completa, esa diferencia puede ser determinante”, subraya el especialista.

Financiación

El análisis de la financiación, mientras tanto, muestra un comportamiento distinto según el rubro. En útiles escolares y librerías, predomina el descuento directo: la compra es inmediata y la financiación juega un rol menor. Por el contrario, las hasta nueve cuotas sin interés en indumentaria y calzado siguen siendo una variable clave para ordenar el presupuesto familiar.



Es el caso del financiamiento ofrecido por ICBC en Dexter y Stock Center, además de MercadoPago en Open Sports. Con seis cuotas sin interés, en tanto, aparecen las ofertas de Digital Sports con tarjetas de Macro, Naranja X (igual que en Dexter y Stock Center), BBVA, Santander, Nación (lo mismo que en Crocs), MercadoPago (igual que en Sporting) y Provincia.



“La Vuelta al Cole 2026 confirma una tendencia que viene creciendo: el consumidor está cada vez más atento a la letra chica. Ya no alcanza con ver un porcentaje grande. Hoy se compara, se calcula y se elige con más información. En este contexto, plataformas como Clash Beneficios permiten ordenar un escenario cada vez más complejo: ver todas las promociones en un solo lugar, comparar bancos y billeteras, y entender cuánto conviene gastar para aprovechar cada beneficio al máximo”, completa Mossuz.



