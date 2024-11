Se «cayó» la sesión de Ficha Limpia

Pensar que estamos en un nuevo tiempo, en una nueva manera de hacer que la política «realmente» sea para el beneficio de la gente, que intentemos ser DIFERENTES a lo que hemos sido, que nos «despertemos» y pensemos en el gran país en el que estamos, que podemos convertir, en dónde la juventud (sobretodo) votó algo nuevo, no tradicional y disruptivo.

Algunas fuerzas antagónicas, retrogadas y del pasado, se «resisten» que sea así, siguen luchando por sus propios privilegios, pensando solo en ellos y no en el gran DAÑO que le provocan a la sociedad y las instituciones que dicen representar…

Y digo «dicen representar» porque con éstas actitudes no REPRESENTAN A NADIE, y me refiero concretamente a la sesión que debió darse ésta mañana para tratar el proyecto «Ficha Limpia» y por segunda vez no dieron quórum para tratarla.

Una falta de respeto a la ciudadanía, una caradurez nunca vista tratándose de Diputados Nacionales que se dicen «representantes».

Que apuesten por la «corrupción» antes que por la honestidad, me parece muy bajo! Casi al límite de decir, que habría que hacerles juicio político a todos aquellos diputados que no quisieron bajar al recinto para tratar una Ley tan importante!!

Pero nos queda una alternativa, ¿saben cuál es? Que ya sabemos lo que tenemos que hacer los ciudadanos el año que viene en las elecciones de medio término en el 2025 (dónde se renueva la mitad de Cámara de Diputados y de Senadores Nacionales) tenemos que «sacar» a éstos mediocres, que cobran sueldos siderales, para demostrarles que el pueblo SI QUIERE HONESTIDAD de sus representantes y sino están dispuestos a mostrarlas, se tendrán que ir… «Ficha Limpia» va para ese sentido, tratar de darle cada vez más transparencia a los actores que «supuestamente» van a representarnos.

Por eso comparto el twit del ex presidente Mauricio Macri (más abajo) porque me parece atinado, porque está en consonancia con lo que muchos pensamos y sobretodo, porque de una vez por todas tenemos que acabar con la Corrupción enquistada en la política!!

Una vergüenza lo de hoy, esperanza en las palabras de Macri y ojalá se vuelva a insistir en Sesiones Extraordinarias (que dicen va a pedir el gobierno de Milei) para éste y otros temas, como el Presupuesto.

Ya no sé trata de «aparentar», tenemos que SER SERIOS!!

Quisiera saber quienes son lo que no quisieron tratar ésta Ley «clave» del futuro de la Democracia.

Los Argentinos lo merecemos…

A continuación el mensaje en «X» del ex mandatario:

«Hoy, en la sesión de “Ficha Limpia” en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro (Mauricio Macri)».

Hasta la próxima

Por: Pablo Rennella (Analista Político)