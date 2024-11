Marcelo Puella: “La gente nos está pidiendo un verdadero trasvasamiento generacional”

El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, advirtió sobre la oferta electoral de 2025 y la renovación en el peronismo

En una fuerte declaración el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella dijo: “Nos ganó las elecciones el año pasado un payaso de una fuerza política nueva, con listas de impresentables en todos los distritos, por lo que es hora de que mejoremos la oferta electoral a la gente. Deberíamos mostrar nuevas caras, nuevos cuadros. No estamos escuchando a los vecinos que se cansaron de ver las mismas caras a los candidatos que les proponemos. El año próximo tenemos una elección de medio termino y si no damos al electorado algo diferente, nos la veremos mal. Hace décadas que solo se ven las mismas caras en las listas de diputados y cuando no se ven, se espera al otro año para que renueve su banca y si esta complicado por el cupo se pone a la esposa o a la hija. Es hora de tomarse la política en serio, como un instrumento para cambiarle la vida a la gente y no como un medio de vida”, sentenció Marcelo Puella.

Consultado Puella por estas declaraciones dijo:” Tengo 55 años y milito en el peronismo hace 38 años, sin salirme jamás de mi ideología y teniendo una conducta partidaria irreprochable, pero se premió a traidores, a saltimbanquis de la política. En mi caso particular, integré en varias oportunidades listas de candidatos a cargos electivos, pero ojo, siempre por mérito propio o armados de mi espacio agrupacional. Nunca te llaman por el valor que podes tener o porque te preparaste como cuadro político. Podes ser “El Gardel de la Política” que si quien tiene la lapicera no te pone, cagaste. Hace 38 años que estoy esperando el verdadero trasvasamiento generacional, y aclaro que no tengo necesidad de vivir de la política, hago política porque es mi vocación y es lo que amo”.

Perón era claro con este concepto, decía que, “el problema argentino es un problema de generaciones: la vieja generación demoliberal burguesa que puja por subsistir y la nueva generación evolucionista que anhela imponer otras formas de vivir y progresar. La decisión en esta lucha de generaciones está en el tiempo. El futuro es de la juventud y si no mediaran otros factores, la supresión biológica aseguraría el triunfo a los jóvenes. Sin embargo, hay que acelerar el proceso, porque la evolución del mundo no espera. He ahí la función de una juventud que tenga conciencia de la hora que vivimos y de la misión que le corresponde. Pocos pueblos en el mundo han alcanzado la madurez política del argentino y pocos, en su conjunto, saben cómo él lo que quieren, pero nunca, en la historia política Argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular, con el cinismo de afirmar que se lo hace en el nombre y defensa de la democracia. Es preciso comprender que nuestro país está viviendo horas decisivas y que, de las soluciones que se alcancen ahora dependerá el futuro que podrá ser venturoso o luctuoso, según seamos capaces de proceder con grandeza para luchar por los intereses de la Patria o no”.

«Nuestra líder política Cristina Fernández de Kirchner nos dijo que saquemos el bastón de mariscal, pero resulta que ese bastón sigue en manos de la misma dirigencia de los años 80 y 90, no lo sueltan ni se prestan. Creo que es hora de mirar para adelante y poner lo mejor, los cuadros mas preparados y aquellos que hayan mostrado representatividad en estos años», finalizó.