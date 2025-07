Se «le apagó la luz» al kirchnerismo…

Me parece que no logran entender los «nuevos tiempos»… la política sigue con viejas recetas de cara al Siglo XXI pero como todavía hay gente que los vota y comulga con esas actitudes, todavía persisten.

En Provincia de Buenos Aires cuando no faltaba ‘nada’ para el cierre de listas, como no se ponían de acuerdo sorpresivamente se apagó la luz donde se estaba realizando ésta disputa (Sede del PJ Bonaerense) y la Justicia Electoral extendió el tiempo de «Cierre de Lista» para hoy (Lunes 21/07) a la noche…

Además, aparecieron en todos los partidos políticos las siempre mal denominadas ‘candidaturas testimoniales’ (esas en que los candidatos que van al tope de la lista, tienen otros cargos) y no asumen en el cargo que se están postulando…

Son ‘testimoniales’ nomás, para ‘arrastrar votos’ pero todos saben que no asumirán ese cargo, entonces me pregunto, ¿Para que hacen eso?

El hacerlo y mentirle al electorado en la cara es lo mismo…

Yo pensé que ésta clase de actitudes se habían acabado, que la política finalmente había comprendido que los jóvenes votaron a Javier Milei por éstos manejos espurios y ser siempre los mismos en diversos cargos…Pero parece que algunos no logran darse cuenta de que la gente NO ES mas tonta, bueno, en realidad lo veremos con los resultados puestos en septiembre (en Provincia de Bs. As.) y posteriormente, en octubre en la elección de medio término general.

Se renovará el 50% de la Cámara de Diputados y un 1/3 (un tercio) del Senado y si la sociedad pretende ‘levantar la vara’ (que realmente está BAJÍSIMA) del nivel académico, educativo y discursivo de nuestros representantes, deberemos ser inteligentes a la hora de colocar nuestro sufragio y no avalar todas éstas actitudes que «atrasan»…

¿Yo digo, no? Algunos que ‘pintaron’ para ser GRANDES en el mundo de la política, se quedaron en la CHIQUITA discusión del ‘carguito’…

Es triste ver como se pelean por un lugar en una lista (no solo pasa allá, en Córdoba también ocurre) yo la verdad que los veo como ‘hormigas insignificantes’ peleando por un lugar vaya a saber en qué podio y después festejan como si hubieran ganado la Copa del Mundo en un país que está ‘abajo del mar’…

Si los sueldos fueran los de los jubilados que cobran la mínima, seguramente habría que ir a buscarlos a la casa para que vengan a ponerse en la lista, ¿verdad?

En fin…

Sueño con un país GRANDE… Con llegar a ser una ‘potencia’ en el mundo, pero bueno, es solo eso, un ‘sueño’; con ésta sociedad que tenemos es poco probable…todavía nos falta mucho recorrido para comprender el Camino del Peregrino (Humildad, Trabajo, Solidaridad) Valores que están por fuera de ésta política descarnada y sin Humanidad…

Aquellos que lograron construirlo, se basaron en esos atributos sociales indispensables para un desarrollo sustentable…

Es cierto, la Democracia Argentina es joven (solo 42 años) pero llama la atención lo POCO que hemos aprendido…

Una Sociedad que no condena la Corrupción tiene poco sustento para éste «sueño», que es un objetivo tan grande… Ser un país en serio…

Todavía somos una ‘caricatura’, con ídolos de barro e instituciones con un debilidad que asusta…

Nos faltan los Próceres, nos faltan los Patriotas, nos faltan los que por una Decisión Política nos hicieron Libres de los Colonizadores…

¿Cómo decía Miguel Mateos? Sí, eso, a la Argentina le falta eso… (para entendidos).

Para pensar. Hasta la próxima

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)