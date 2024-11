Se reunió el PRO y decidió proteger los DNU para Milei

La Mesa Ejecutiva del PRO se reunió en la tarde de este lunes y emitió un comunicado con varias definiciones donde se destaca defender el régimen de los DNU.

A continuación, reproducimos el comunicado del PRO:

. El conflicto con Aerolíneas Argentinas expone una problemática que existe con los gremios en muchas empresas. Es por eso que exigimos el tratamiento de la ley de democratización sindical que presentaron varios diputados de nuestro bloque.

. Nuestro bloque de diputados va a insistir con los temas que venimos impulsando. Es por eso que vamos a solicitar una sesión especial para la semana próxima, para tratar y aprobar la Ley de Ficha Limpia, una bandera histórica de nuestro partido.

. Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana NO daremos quórum y, en el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo.