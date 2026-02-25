Se terminó la pax cambiaria: el dólar cerró por encima de los $1.400

El dólar oficial tuvo el avance diario más importante desde noviembre de 2025 y el mercado se pregunta si se terminó la pax cambiaria y arranca el rebote.

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y marcó su segunda suba al hilo luego de una racha mayormente bajista.

El tipo de cambio mayorista cerró este miércoles a $1.399 para la venta, lo que implicó que el martes avanzó $10, mientras que el miércoles subió otros $18,5. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.407,256, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en los $1415.

En los dólares financieros, el MEP avanza 0,3% a $1409,87 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,5% a $1451,89.

Se operaron $491 millones en el mercado de divisas, mientras que las tasas a un día bajaron fuerte por segundo día consecutivo tras el anuncio del lunes del MECON, que dispuso que en la licitación de este miércoles no se subasten instrumentos a tasa fija.

La ausencia de instrumentos a tasa fija en la última licitación llevó al mercado a anticipar una eventual liberación de pesos, lo que moderó las tasas a un día hasta la zona del 26%, unos diez puntos por debajo del cierre previo.

Algunos analistas mantienen una visión optimista. Proyectan para 2026 una liquidación del complejo agroexportador cercana a los u$s40.000 millones, similar al récord de 2022, y estiman que las exportaciones totales podrían alcanzar los u$s100.000 millones, con el sector energético como uno de los motores principales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas