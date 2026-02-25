ECONOMÍA 

Se terminó la pax cambiaria: el dólar cerró por encima de los $1.400

Se terminó la pax cambiaria: el dólar cerró por encima de los $1.400

Se terminó la pax cambiaria: el dólar cerró por encima de los $1.400

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El dólar oficial tuvo el avance diario más importante desde noviembre de 2025 y el mercado se pregunta si se terminó la pax cambiaria y arranca el rebote.

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y marcó su segunda suba al hilo luego de una racha mayormente bajista.

El tipo de cambio mayorista cerró este miércoles a $1.399 para la venta, lo que implicó que el martes avanzó $10, mientras que el miércoles subió otros $18,5. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.407,256, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en los $1415.

En los dólares financieros, el MEP avanza 0,3% a $1409,87 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,5% a $1451,89.

Se operaron $491 millones en el mercado de divisas, mientras que las tasas a un día bajaron fuerte por segundo día consecutivo tras el anuncio del lunes del MECON, que dispuso que en la licitación de este miércoles no se subasten instrumentos a tasa fija.

La ausencia de instrumentos a tasa fija en la última licitación llevó al mercado a anticipar una eventual liberación de pesos, lo que moderó las tasas a un día hasta la zona del 26%, unos diez puntos por debajo del cierre previo.

Algunos analistas mantienen una visión optimista. Proyectan para 2026 una liquidación del complejo agroexportador cercana a los u$s40.000 millones, similar al récord de 2022, y estiman que las exportaciones totales podrían alcanzar los u$s100.000 millones, con el sector energético como uno de los motores principales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.