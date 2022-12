La iniciativa establece que niñas, mujeres y personas menstruantes que asistan a instituciones educativas de gestión pública estatal y de gestión privada subsidiadas al 100% y/o de cuota cero, reciban productos de higiene menstrual.

El proyecto para provisión gratuita de productos eco amigables de higiene menstrual tuvo críticas de la oposición respecto al cambio de giro del proyecto a otras comisiones de la Cámara alta, y a la Autoridad de Aplicación, pero el dictamen pasó a la firma.

La Comisión de Educación y Cultura presidida por la senadora por San Juan, Cristina López Valverde (Frente Nacional y Popular) dio tratamiento a un proyecto de ley de autoría de la senadora por Buenos Aires, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), que crea el programa nacional «sin falta de provisión gratuita de productos eco amigables de higiene menstrual».

Llegar a todas las escuelas

La presidenta de la Comisión de Educación informó que el objetivo del mismo es “poder llegar a todas las escuelas y poder dar igualdad de oportunidad a niñas, mujeres y personas menstruantes haciéndoles llegar productos, porque hay un objetivo primero y último que tiene que ver en asegurar la asistencia a las escuelas en esos días que a veces, por falta de recursos económicos, prefieren faltar”.

«El objetivo central es asegurar la regularidad de la asistencia y que se cumpla con lo que establece el calendario escolar”, aclaró.

Desescolarización por falta de elementos menstruales

Asimismo, la autora del proyecto advirtió que, a diferencia de otros proyectos de gestión menstrual presentados, “este proyecto tiene que ver con cumplir con la Ley de Educación Nacional, que es que las niñas y los niños por igual cumplan los ciento ochenta días de clases”.

En ese sentido, subrayó que el mismo tiene como “población objetivo el sector vulnerable para que no falte a la escuela” ya que “en la Argentina hay un promedio de las niñas que están en edad de menstruar y de jóvenes que están en edad de menstruar, y me voy a referir solamente al universo que este proyecto propone, de casi cuarenta días de desescolarización para niñas que sus familias no pueden comprar elementos menstruales de calidad”.

En tanto, la senadora por Entre Ríos, Stella Maris Olalla (UCR) sostuvo: “nos preocupa el hecho de que se haya reducido la cuestión a la comisión de Educación solamente”, luego de lo cual afirmó que “los giros que se han suprimido eran necesarios”.

La senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero (Frente Pro) se refirió además a la Autoridad de Aplicación establecida en el proyecto de Ley, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, respecto de lo cual consideró que “debería ser desde los centros de salud primaria donde estos temas se traten, se entreguen, porque están al lado de la gente”.