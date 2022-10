Senado: avanza un proyecto para tipificar la compra-venta de bebés

En un encuentro de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación expusieron un padre damnificado, su abogada y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.

El proyecto para tipificar la compra-venta de bebés tuvo respaldo de los tres exponentes, es impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Además de la funcionaria Marisa Graham, el actor y damnificado en una causa internacional Leonardo Fornerón explicó con detalles su historia, por la que es impedido de estar con su hija biológica, y su abogada Margarita Nicoliche.

Dictamen

Al cabo del tratamiento del tema en la reunión presidida por el senador por Neuquén, Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana), el mismo informó que se pasaba a la firma el dictamen para que el tema pueda llegar a ser tratado en el recinto de sesiones a la brevedad.

Inicialmente, Graham celebró que “por primera vez en la Argentina, después de tantos años, se hayan propuesto por fin tipificar la conducta de compra-venta de niños, y en particular a la compra-venta de niños con fines de adopción irregular e ilegal».

“La compra-venta de niños ha sido un delito que se viene cometiendo desde hace muchísimos años”, enfatizó Graham antes de sostener que “necesitamos esta norma” puesta en consideración.

El caso Fornerón

La funcionaria lamentó que “el Estado argentino no tuvo defensa en el caso Fornerón” en el que la Corte Interamericana de Derechos emitió una condena contra el Estado argentino, a la vez que solicitó que “la Argentina tipifique el delito de compra-venta de niños con fines de adopción”.

Advirtió que en la actualidad “no está tipificado el delito de compra-venta o transacción gratuita” y fue categórica en recalcar que “hay cientos, y cientos de casos no solo en adopción, sino también en niños y recién nacidos que son adoptados en otros países o, al revés, adoptados en otros países y llegan a la Argentina”

Graham abogó para que “por favor salga este proyecto lo antes posible y después otro que amplíe el delito de trata con fines de adopción” y además pidió que “cumplamos con la sentencia que condenó al Estado argentino, y que hagamos lo imposible para que no volvamos a tener otra condena”.

Testimonio

Luego, Leonardo Fornerón brindó con precisión la situación que atraviesa desde hace “22 años y cuatro meses”, cuando nació su hija biológica Milagros, a la que siempre quiso criar, y que por decisiones de la Justicia nunca pudo tener a su lado.

Quebrado y llorando, el padre entrerriano les informó a los legisladores lo que tuvo que padecer desde el momento en que la madre de la niña la cedió en adopción a pocos días de su nacimiento, a una familia instalada en la ciudad bonaerense de Baradero.

Fernerón puntualizó que tras someterse a pruebas de ADN, que establecieron que era el padre de Milagros, pidió la tenencia de la niña pero la Justicia se la denegó argumentando que su situación económica no era la adecuada para tenerla.

También recordó que su madre, abuela de la nena, se ofreció para tener a su lado a Milagros pero también rechazaron esa propuesta y en consecuencia “hasta el día de hoy no la conoce personalmente”.

“Hoy no tengo vínculo con mi hija. Desde que es mayor de edad me pidió tiempo. Hace 22 años y cuatro meses que estoy esperando el juicio por los responsables de que mi hija hoy no esté conmigo. La sigo esperando y quiero tener a mi hija para criarla”, concluyó Fornerón, quien además tiene otros cuatro hijos “que saben que tienen una hermana y esperan que algún día Milagros vuelve al lugar de donde nunca tuvo que salir”.

Posteriormente la abogada Nicoliche aclaró que “para nosotros no ha sido un honor que condenen al pueblo argentino pero si nos da satisfacción poner en la discusión pública las políticas públicas respecto a la niñez, porque esto pasa en cualquier provincia y lo debemos detener de manera definitiva”.

Al cabo del tratamiento del tema referido al delito de compra-venta de recién nacidos, el senador por Río Negro, Martín Doñate, explicó los detalles de su proyecto de ley referido al traslado de jueces, de una jurisdicción judicial a otra.