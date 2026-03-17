Sin Finalissima, ¿con quién juega la Selección argentina el 31 de marzo?

Con la suspensión definitiva de la Finalissima contra España por la guerra en Medio Oriente, la selección Argentina confirmó un partido para el 31 de marzo.

Sin chances ya de que se juegue la Finalissima entre los campeones de América y de Europa, la Selección argentina de fútbol tiene un partido confirmado para el 31 de marzo según informó oficialmente este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la entidad madre del fútbol argentina, la Argentina jugará contra su par de Guatemala en nuestro país.

«Los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala», anunció la AFA en su página web oficial.