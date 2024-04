Sociedad Argentina: ¡desde la trinchera!

La sociedad Argentina está sufriendo el “ataque” de los empresarios, sindicalistas y políticos (por distintas razones) y el «pueblo está resistiendo» uno de los mayores ajustes en toda su Historia!.

Una “fiesta” que no generó, un problema fiscal y económico, en el que no fue responsable y sobre todo, por una falta absoluta de “solidaridad” de quienes tienen el poder de brindarle a su gente un mejor pasar…

Desde hace 20 años se viene “degradando” el poder adquisitivo de los argentinos, propio de gobiernos populistas que no pretendían el “crecimiento sostenido” de la sociedad, sino todo lo contrario.

Porque en éstos momentos es en donde debe observarse, ese “gesto”, esa “postura”, esa “acción” solidaria, fijarse en el “otro”, no subir los precios, los impuestos y lamentablemente no la vemos…

Sin respiro a la sociedad

Primero, los empresarios, que indiscriminadamente han aumentado los precios (por la razón que quiera) “cubrirse”, “resguardarse”, “especular” y no le dan el mínimo respiro a la sociedad “remarcando y remarcando” todos los días!.

La excusa era que “subía el dólar y por eso, había que aumentar” y ahora? Está bajando el dólar y ¿qué pasa?.

Justamente, “nada”; los empresarios creen que la gente no tiene “límite”, no se han percatado de la situación que vive la sociedad! y si no comienzan a bajar los precios, no va a sorprender en poco tiempo, que la sociedad reaccione y como sucede en estos casos, lamentablemente va a ser en forma negativa (nosotros lo estamos advirtiendo) ojalá seamos escuchados…

Cuando hablo de los “empresarios”, me refiero a “toda la cadena” de producción, intermediarios, camiones, nexos, entre el producto (cualquiera sea), la empresa o comercio que lo provea o lo venda y el consumidor final.

Los sindicalistas

Segundo, los sindicalistas, que siendo en su mayoría “punteros políticos del kirchnerismo” quieren en forma manifiesta desestabilizar el proceso que ha comenzado; no les importa para NADA los trabajadores, porque lo han demostrado con sus actitudes pasivas durante los últimos 12 años de Populismo; el trabajador hace rato que ha perdido su poder adquisitivo y durante AÑOS los secretarios gremiales no dijeron NADA!, mantuvieron absoluto silencio, mientras sus arcas personales se llenaban de dinero y privilegios… Una “vergüenza” lo que están haciendo ahora, proponiendo paros todos los días, pero también los afiliados a esos gremios deberían darse cuenta como los “usan” para beneficios ajenos… Nunca he visto con tanta “claridad” que éstas “amenazas” y medidas que están tomando, solo sirven para “embarrar la cancha” y no le aportan NADA a la situación de debilidad económica que viven sus supuestos “representados”.

Los políticos y el 25 de Mayo

Tercero, los políticos, de distintos estamentos gubernamentales: Ejecutivo (gobernadores y ministros), Legislativo (Diputados y Senadores, Nacionales y Provinciales) y Judicial (Corte Suprema, Jueces Nacionales y Provinciales) con muy honrosas excepciones, tienen la voluntad de querer “cambiar algo”, en algunos casos es muy “notorio” la ineptitud y la decisión de querer “trabar todo”, que este gobierno de “outsiders” elegidos por el pueblo, no puedan llevar adelante su propuesta de “cambio profundo” que está impulsando y pretenden mantener el “status quo” que ya sabemos adónde nos lleva.

Llevan adelante (lo demuestran con sus actitudes) el viejo lema “cambiar, para que no cambie nada” y mientras tanto, la sociedad sufre y resiste la inacción de sus “representantes…”.

Los que tienen responsabilidad de gobernar, de gestión, deberían BAJAR LOS IMPUESTOS y no seguir subiéndolos en forma indiscriminada (no quieren perder sus privilegios y prebendas) a costa del pueblo y no le aportan NADA al esfuerzo que está haciendo la sociedad.

De una vez por todas, júntense el 25 de Mayo, hagan un “acuerdo marco” para que TODOS los gobiernos que vengan esos puntos sean “intocables” y estén a la ALTURA! Cumplamos 40 años de Democracia ininterrumpida y demostremos que “algo” hemos aprendido…

Bueno, no sé, una idea!, Dejemos “huella” de que queremos MÁS DEMOCRACIA, MÁS IGUALDAD Y MÁS JUSTICIA!!.

Alguna vez que la coherencia y la solidaridad sean más que los “egos” y las pretensiones personales…

Eso le podemos dejar a nuestros hijos, la “enseñanza” de que un país se construye entre TODOS!!.

Sino este esfuerzo que está haciendo la sociedad será en vano… y además, muy malo para la “esperanza de tener un país mejor”… Para pensar!.

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Córdoba, Analista Político)