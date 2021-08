Tolosa Paz calificó de “error” la reunión en Olivos

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en Buenos Aires Victoria Tolosa Paz afirmó este viernes que el festejo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en julio de 2020 fue un “error” que “no debería haber ocurrido”.

“Es un error, no debería haber ocurrido y hay que pedir perdón”, admitió la postulante del oficialismo durante una recorrida de campaña en la ciudad de Mar del Plata. A su entender, “esa foto no solamente es un error, también es algo que no tendría que haber ocurrido”.

“Cuando uno se equivoca, hay que pedir perdón y eso es lo que ocurrió esta mañana temprano. Y nosotros no solamente adherimos a esas palabras, también creemos que es así: hay que pedir perdón cuando uno se equivoca”, explicó en relación a las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El titular de ministros había afirmado sobre el festejo: “Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”.

La polémica se despertó este jueves tras la difusión de una foto de la noche del 14 de julio de 2020, cuando en la Quinta de Olivos se festejó el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en medio de la cuarentena estricta.