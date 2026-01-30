Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica denunciaron que el Gobierno paralizó proyectos nucleares «estratégicos»

En el Centro Atómico Bariloche visibilizaron el vaciamiento en Ciencia y Tecnología de parte del gobierno libertario y el desfinanciamiento de los reactores CAREM-25 y el RA-10.

Por medio de una volanteada, trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el Centro Atómico Bariloche, visibilizaron el proceso grave de vaciamiento” que sufren las instituciones públicas. Aseguran que se están frenando actividades y proyectos de importancia y que los bajos salarios y condiciones laborales empujan a especialistas con años de formación a irse a otros trabajos, incluso al exterior.

Ayer, jueves 29 de enero, trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se encuentran realizando una nueva protesta y volanteada sobre Av. Bustillo al 9500, con el objetivo de visibilizar “el proceso grave de vaciamiento” que sufren los organismos públicas de ciencia y tecnología.

Aseguran que se están frenando actividades y proyectos de importancia, como son los reactores modulares CAREM-25 y RA-10, que a causa de los bajos sueldos y las malas condiciones de contratación muchos trabajadores con formación están renunciando, y que las condiciones laborales son precarias.

El CAREM 25 y el RA-10 son proyectos nucleares estratégicos desarrollados en Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El CAREM 25 es el primer reactor modular de baja potencia (SMR) para generación eléctrica diseñado y construido en el país. El RA-10 es un reactor multipropósito para investigación, producción de radioisótopos y ensayos de materiales.

Capacidad estratégica en ciencia, bajo la motosierra

Incluso indicaron que esta situación pone en riesgo la capacidad estratégica que otorga el desarrollo científico.

Ignacio Cortés, trabajador del Centro Atómico Bariloche, conversó con Noticiero Seis sobre esta situación. “Lo que desató esta volanteada es que más del 10% del personal de CNEA tiene una modalidad de contrato que es a término, Esto quiere decir que todos los años le renovaban el contrato. Con el cambio de presidencia ahora hay un presidente nuevo en la CNEA, el ingeniero Martín Porro, y nadie del personal contratado sabe lo que va a pasar con su destino laboral, si este año les renuevan el contrato, cuando entran en ARCA ven que tienen trabajo solo hasta marzo. Son 348 personas en la CNEA”, contó.

Tercerizaciones

También mencionó que muchos de sus compañeros de mantenimiento están tercerizados a través de empresas y “con cada nueva licitación de estas empresas con cada nueva licitación hay prácticas que los dejan mal parados”. “Son personas que hacen un trabajo esencial para que funcione esta institución que es de todos los argentinos”, aseguró, indicando que el 7% de la planta renunció el año pasado.

“La CNEA es una institución que cumple un eslabón clave en la cadena productiva nacional agregándole valor a los productos que se fabrican en Argentina y en particular a la energía eléctrica producida por centrales nucleares. Hubo mucha inversión de los argentinos para tener esto funcionando, y las personas que tienen diez años de formación se van porque encuentran otras posibilidades, muchas veces al exterior donde sí son aprovechados por los países que invierten en ciencia y técnica. El Presupuesto Nacional del 2026 en su artículo 30 eliminó el piso para inversión en ciencia, educación, tecnología y vulnera todo el sistema de formación profesional desde el primer eslabón, las escuelas técnicas. Si se destruye esto Argentina caminará hacia una reprimarización: exportación de materia prima, minería, producción de soja. Yo no soy dueño de un campo, y creo que la mayor parte de los argentinos tampoco. Tenemos que pensar en trabajos que nos dejen valor a todos”, argumentó Cortés.

Con información de agencia Infogremiales