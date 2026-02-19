Trabajadores despedidos de Fate marcharon al Congreso contra la Reforma Laboral

POLÍTICA 

Trabajadores despedidos de Fate cortaron este jueves la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes para reclamar que se retrotaiga el reciente cierre de la empresa de neumáticos y en el marco de la jornada de paro general de la CGT contra la reforma laboral.

Primero, los manifestantes realizaron un corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, lugar en el que se encontraba personal de la Gendarmería que solicitó a los trabajadores si podrían al menos liberar medio carril de la Autopista.

Momentos después accedieron a la solicitud de los uniformados, mientras que, finalmente, se retiraron del lugar y se dirigieron al Congreso, para confluir con la marcha que habían convocado un grupo de gremios de la CGT y de las dos CTA.

El secretario general del Sindicato del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, afirmó que la crisis en la empresa FATE se debe “a la importación indiscriminada”, y aseguró que la empresa “tiene toda la espalda económica” para hacer que la fábrica vuelva a funcionar.

“La situación de FATE se debe a la apertura indiscriminada de importaciones, sin ningún tipo de control, con neumáticos a precios muy baratos pero que terminan a la larga generando accidentes en las rutas”, declaró Crespo a Splendid AM 990.

El sindicalista sostuvo que el salario de los trabajadores no es causante de la crisis de la empresa, y a modo de ejemplo indicó que “el costo de la mano de obra sobre los precios no llega al 3% del valor del neumático”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

